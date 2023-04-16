Можливо все: у Києві в озері виловили рибу-гіганта (відео)

У Києві рибалка за допомогою звичайної вудки та гака виловив величезну рибу на озері Райдужне на лівому березі столиці.

На ролику можна побачити, як рибалка заходить у воду майже до пояса, підтягуючи спінінгом свою здобич, після чого гаком витягає його на берег.

За процесом спостерігає інший рибалка, і після того, як рибу-гіганта благополучно "забагрили", обидва приступають до "запаковки" улову. Киянам вдалося виловити, зважаючи на все, дуже великого товстолобика (маса цієї риби може досягати 40 кг, а довжина дорослої особини - близько одного метра).

Те, що відбувалося, зняли на камеру перехожі, і за кадром чути здивовані вигуки очевидців.

"Ого! Ні**іна собі...! Ого!" - не стримує емоції дівчина, яка стала свідком такого чималого вилову.

У Києві на озері Райдужне чоловік упіймав величезного товстолоба (фото: скріншот з відео)

Ролик був опублікований на Telegram-каналі "Труха Київ", після чого розійшовся мережею.

"Величезну рибу виловили в озері Райдужне щойно. Це 2023 рік, можливо все!" - йдеться у підписі до відео.

Відео: у Києві на озері Райдужне рибалка виловив рибу-гіганта

Тут варто додати, що в коментарях реакція на такий улов неоднозначна - деякі користувачі висловлюють сумнів, що риба була жива, оскільки вона не рухалася, коли її витягли з води.

Нагадаємо, що товстолобики живуть практично у всіх водоймах України, а віддають перевагу водосховищам, місцевості з мулистим дном, де росте багато м'якої рослинності та місцям зі слабкою, тихою течією. Зазвичай живуть на глибині 3-3,5 метра.

До речі, близько тижня тому у Києві - теж на лівому березі столиці, але тільки на озері Сонячне - величезний рибний улов також вразив оточуючих - і подивитися на видобуток рибалки тоді зібралося пів району.

Зазначимо - дізнатися, коли саме діє заборона на вилов риби в різних областях, можна на офіційному сайті Державного агентства меліорації та рибного господарства України.