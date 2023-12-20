В Україні батьків закликають захистити дітей в інтернеті: ось як це зробити

У сучасному світі комп’ютерні віруси та онлайн-шахраї - це не єдина небезпека, що чекає на підлітків в інтернеті. Також діти можуть натрапити на так звані челенджі, які спонукають до агресивної поведінки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Кіберполіції.

Як захистити дітей

Батьків закликають захистити дітей від ризику втягування у небезпечні "ігри".

Захистіть гаджет

Фахівці кажуть, що потрібно встановити необхідні налаштування для захисту гаджета, яким користується дитина. Переконайтеся, що вона зможе самостійно під’єднатися та відкривати необхідні вебресурси, не маючи при цьому доступу до потенційно небезпечних вебресурсів.

У разі потреби можна встановити антивірусне програмне забезпечення та налаштуйте його регулярне оновлення.

Реєструйтесь на сайтах для навчання разом з дитиною

При необхідності зареєструватися на певному сайті або створити акаунт для навчання на певній платформі зробіть це разом з дитиною. Не використовуйте для цього вже створені облікові записи дорослих.

Важливо обов’язково налаштувати двофакторну автентифікацію, де це можливо.

Надійні паролі

Батьки повинні навчити дітей використовувати надійні, складні паролі, різні для кожного ресурсу. Категорично заборонено їх повідомляти комусь.

Поговоріть з дитиною

Необхідно домовитись з дитиною, що під час навчання вона буде використовувати тільки визначені вчителями програми, месенджери та вебсайти з навчальним матеріалом.

Зокрема, для зручності створіть відповідні закладки у браузері.

Розкажіть про небезпеку вірусів

Дитина повинні знати про небезпеку зараження ґаджета комп’ютерним вірусом при встановленні невідомих програм та відкритті підозрілих посилань, навіть якщо вони надіслані з акаунтів знайомих людей.

Також при необхідності перевіряйте, які сайти відвідувала та яке програмне забезпечення інсталювала дитина на своєму комп’ютері або смартфоні.

Особисті дані - це секрет

Навчіть дитину тримати особисті дані в секреті. Розповсюдження в інтернеті особистої інформації, приватних фотографій, номера телефону, адреси проживання, реквізитів банківських карток, зображень документів створює ризик постраждати від шахраїв.

Важливо пам'ятати, що видалити дані, які потрапили в інтернет, дуже важко або майже неможливо.

Небезпека знайомств в інтернеті

До нових знайомств в інтернеті варто ставитися обережно та скептично. Все тому, що зловмисники можуть втиратися у довіру, переслідуючи власні інтереси.

Культура спілкування

Формуйте у дитини культуру етичного онлайн-спілкування. Агресія і булінг - категорично заборонені.

План дій на випадок надзвичайних ситуацій

Фахівці закликають обговорити із дитиною план дій на випадок нестандартних ситуацій - втрати доступу до особистого акаунту, завантаження файлу з вірусом.

Дитина повинна знати, що у будь-якому випадку може розраховувати на допомогу батьків чи вчителя.