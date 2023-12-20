Як одинокій матері чи батьку отримати грошову допомогу на дитину: усі деталі

Одинока мати чи батько мають право на отримання грошової допомоги від держави на дитину. Сума соціальної виплати розраховується індивідуально і залежить від віку дитини та доходу сім'ї.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Міністерства соціальної політики України у Facebook .

Які виплати можуть отримувати одинокі батьки

"Обсяг допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї із розрахунку на одну особу", - кажуть у відомстві.

У Міністерстві пояснюють, що отримати такі виплати можна, звернувшись до органу соціального захисту або центру надання адміністративних послуг за місцем проживання або через портал Дія.

До заяви треба додати:

декларацію про доходи та майновий стан сім’ї

копію свідоцтва про народження дитини

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини з зазначенням відомостей про батька/матір

довідку про доходи в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно з законодавством не може бути отримана за запитом органу соцзахисту населення

у випадку смерті одного з батьків - копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсії та державну соціальну допомогу

якщо дитину усиновили - копію рішення про усиновлення

Про те, які ще види державної соціальної допомоги доступні українцям можна дізнатись на сайті Мінсоцполітики.

Як подати заявку через Дію

Зазначимо, що якщо подаєте документи через Дію, то це займе приблизно пів години. Запит розглядатимуть протягом 10 календарних днів. Ця послуга є безкоштовною.

Інструкція подачі заявки через Дію: