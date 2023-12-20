В Украине родителей призывают защитить детей в интернете: вот как это сделать

В современном мире компьютерные вирусы и онлайн-мошенники - это не единственная опасность, ожидающая подростков в интернете. Также дети могут встретить так называемые челенджи, которые побуждают к агрессивному поведению.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Киберполиции.

Как защитить детей

Родителей призывают оградить детей от риска втягивания в опасные "игры".

Защитите гаджет

Специалисты говорят, что нужно установить необходимые настройки для защиты гаджета, которым пользуется ребенок. Убедитесь, что он сможет самостоятельно подключиться и открывать необходимые веб-ресурсы, не имея при этом доступа к потенциально опасным веб-ресурсам.

При необходимости можно установить антивирусное программное обеспечение и настроить его регулярное обновление.

Регистрируйтесь на сайтах для обучения вместе с ребенком

При необходимости зарегистрироваться на определенном сайте или создать аккаунт для обучения на определенной платформе, сделайте это вместе с ребенком. Не используйте для этого уже созданные аккаунты взрослых.

Важно обязательно настроить двухфакторную аутентификацию, где это возможно.

Надежные пароли

Родители должны научить детей использовать надежные, сложные пароли, разные для каждого ресурса. Категорически запрещено их сообщать кому-либо.

Поговорите с ребенком

Необходимо договориться с ребенком, что во время обучения он будет использовать только определенные учителями программы, мессенджеры и веб-сайты с учебным материалом.

Для удобства создайте соответствующие закладки в браузере.

Расскажите об опасности вирусов

Ребенок должен знать об опасности заражения гаджета компьютерным вирусом при установке неизвестных программ и открытии подозрительных ссылок, даже если они отправлены с аккаунтов знакомых людей.

Также при необходимости проверяйте, какие сайты посещал и какое программное обеспечение установил ребенок на своем компьютере или смартфоне.

Личные данные - это секрет

Научите ребенка держать личные данные в секрете. Распространение в интернете личной информации, частных фотографий, номера телефона, адреса проживания, реквизитов банковских карт, изображений документов создает риск пострадать от мошенников.

Важно помнить, что удалить попавшие в интернет данные очень трудно или почти невозможно.

Опасность знакомств в интернете

К новым знакомствам в интернете следует относиться осторожно и скептически. Все потому, что злоумышленники могут втираться в доверие, преследуя собственные интересы.

Культура общения

Формируйте у ребенка культуру нравственного онлайн-общения. Агрессия и буллинг - категорически запрещены.

План действий на случай чрезвычайных ситуаций

Специалисты призывают обсудить с ребенком план действий на случай нестандартных ситуаций - потери доступа к личному аккаунту, загрузку файла с вирусом.

Ребенок должен знать, что в любом случае может рассчитывать на помощь родителей или учителя.