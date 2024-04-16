В Україні в 2024 році зміниться зарплата у викладачів та педагогів: що відомо
Система оплати праці працівників освіти в Україні вже давно застаріла. І через це зарплати в освітян невисокі. Однак у 2024 році вчителям обіцяють підвищити суму нарахувань.
Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Fakty.
Що впливає на розмір заробітньої плати
Як зазначив міністр освіти Оксен Лісовий, на освіту у держбюджеті на 2024 рік було виділено 170 млрд грн. Частина цих коштів піде на зарплатню вчителям.
Зараз в освітян маленька базова ставка та ціла купа надбавок. На розмір заробітної плати вчителя впливає:
1. Посадовий оклад
2. Надбавка за вислугу років
3. Надбавки за класне керівництво
4. Надбавка за престижність посади
5. Винагорода за сумлінну працю
6. Допомога на оздоровлення у разі надання щорічної відпустки
7. Надбавка за перевірку зошитів
Доплата за перевірку зошитів:
- 1-4 шкіл клас загальної середньої освіти - 15%
- З математики - 15%
- З іноземної мови/креслення/технічної механіки - 10%
- З мови та літератури - 20%
Загалом, передбачено різним категоріям вчителів у різних регіонах до 60 різних надбавок.
Що відомо про підвищення зарплат освітянам
Оксен Лісовий зазначив, що при підвищенні мова йде про освітню субвенцію. В освітній субвенції основний обсяг коштів йде на зарплату вчителів. У 2024 році освітня субвенція була збільшена на 15,5 млрд грн.
Цього року уряд запланував два підвищення:
З 1 січня - заробітні плати піднялися на 10%
З 1 квітня - заробітні плати підвищилися ще на 12,6%
У 2023 році середня зарплата вчителя становила 13 000 гривень. З січня - 14 000 гривень, а від квітня - близько 16 000 гривень. Планується також збільшення середньомісячної оплати праці вчителів вищої категорії з 14 400 до 17 400 гривень.
Підвищені виплати вчителі мають отримати вже у травні - за роботу у квітні.
Мінімальна заробітна плата залежить від навантажень на вчителя і становить зараз близько 9 000 гривень.
Розміри надбавок
Найнижчий посадовий оклад у 2023 році був 5 699 гривень. Це зарплата молодого вчителя без стажу роботи. До цієї суми додаються надбавки:
За вислугу років - 627 грн (10% для молодих вчителів)
Надбавка за класне керівництво - 1 300 грн
Надбавка за престижність праці - 1 254 грн
Надбавка за гарну працю - 522 грн
Надбавка на допомогу на оздоровлення - 522 грн (у разі надання щорічної відпустки)
За даними МОН, середня заробітна плата молодого вчителя без стажу зараз складає - 10 574 грн
Вчитель першої категорії зараз отримує 12 906 грн (6 567 грн + надбавки)
Розмір заробітної плати директора ЗСО - 16 102 (8 679 +надбавки)
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