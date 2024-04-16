В Україні в 2024 році зміниться зарплата у викладачів та педагогів: що відомо

Система оплати праці працівників освіти в Україні вже давно застаріла. І через це зарплати в освітян невисокі. Однак у 2024 році вчителям обіцяють підвищити суму нарахувань.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Fakty.

Що впливає на розмір заробітньої плати

Як зазначив міністр освіти Оксен Лісовий, на освіту у держбюджеті на 2024 рік було виділено 170 млрд грн. Частина цих коштів піде на зарплатню вчителям.

Зараз в освітян маленька базова ставка та ціла купа надбавок. На розмір заробітної плати вчителя впливає:

1. Посадовий оклад

2. Надбавка за вислугу років

3. Надбавки за класне керівництво

4. Надбавка за престижність посади

5. Винагорода за сумлінну працю

6. Допомога на оздоровлення у разі надання щорічної відпустки

7. Надбавка за перевірку зошитів

Доплата за перевірку зошитів:

1-4 шкіл клас загальної середньої освіти - 15%

З математики - 15%

З іноземної мови/креслення/технічної механіки - 10%

З мови та літератури - 20%

Загалом, передбачено різним категоріям вчителів у різних регіонах до 60 різних надбавок.

Що відомо про підвищення зарплат освітянам

Оксен Лісовий зазначив, що при підвищенні мова йде про освітню субвенцію. В освітній субвенції основний обсяг коштів йде на зарплату вчителів. У 2024 році освітня субвенція була збільшена на 15,5 млрд грн.

Цього року уряд запланував два підвищення:

З 1 січня - заробітні плати піднялися на 10%

З 1 квітня - заробітні плати підвищилися ще на 12,6%

У 2023 році середня зарплата вчителя становила 13 000 гривень. З січня - 14 000 гривень, а від квітня - близько 16 000 гривень. Планується також збільшення середньомісячної оплати праці вчителів вищої категорії з 14 400 до 17 400 гривень.

Підвищені виплати вчителі мають отримати вже у травні - за роботу у квітні.

Мінімальна заробітна плата залежить від навантажень на вчителя і становить зараз близько 9 000 гривень.

Розміри надбавок

Найнижчий посадовий оклад у 2023 році був 5 699 гривень. Це зарплата молодого вчителя без стажу роботи. До цієї суми додаються надбавки:

За вислугу років - 627 грн (10% для молодих вчителів)

Надбавка за класне керівництво - 1 300 грн

Надбавка за престижність праці - 1 254 грн

Надбавка за гарну працю - 522 грн

Надбавка на допомогу на оздоровлення - 522 грн (у разі надання щорічної відпустки)

За даними МОН, середня заробітна плата молодого вчителя без стажу зараз складає - 10 574 грн

Вчитель першої категорії зараз отримує 12 906 грн (6 567 грн + надбавки)

Розмір заробітної плати директора ЗСО - 16 102 (8 679 +надбавки)