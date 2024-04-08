Скільки років потрібно працювати українцю, щоб накопичити гроші на автомобіль

Багато українців мріють про власний автомобіль, однак купити його не так вже й легко. Брати у кредит - не дуже вигідно, бо виходить дуже велика переплата. Купити вживаний трошки простіше, однак на нього також треба накопичити гроші.

Скільки років українцю потрібно накопичувати кошти, щоб купити автомобіль, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Телеграф ".

Скільки треба збирати на новий автомобіль

За умови, якщо українець з середньою заробітною платнею (у 2024 році - близько 20 000 грн) буде відкладати щомісяця 20%, йому знадобиться 21 с половиною рік, щоб назбирати на власний автомобіль. Однак, щоб придбати вживане авто, потрібно трохи більше ніж 5 років.

Для підрахунку експерти взяли автомобіль Toyota Corolla. На офіційному сайті дилера в Україні, таке авто зараз коштує від 894 870 грн.

За підсумками Держстату за 2023 рік, середня заробітна плата українця - 17 442 грн.

Якщо українець буде щомісяця відкладати п'яту частину від зарплати, а це 3 488, 4 грн, то він зможе назбирати на автомобіль за 256,47 місяця. А це і є 21 с половиною рік.

Це орієнтований розрахунок, який не враховує можливі зміни розміру середньої заробітної плати, вартості авто та інших показників у майбутньому.

Скільки треба збирати на вживане авто

За даними Інституту досліджень авторинку, середня ціна вживаної легкової машини у 2023 році склала $5700, а це 222 300 гривень.

При умові відкладання на авто від середньої зарплати в середньому 20%, назбирати необхідну суму можна буде за 63 місяці, або 5,2 року.