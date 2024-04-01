Хто в Україні отримує пенсію близько 200 тис. гривень: названі категорії

Приблизно половина українських пенсіонерів отримують пенсію менше, ніж 4 тисячі гривень, в той час як деякі категорії мають пенсії в 50 разів більшу.

Хто отримує в Україні найбільшу пенсію

Серед цих категорій колишні судді, середня пенсія яких складає 100 тисяч гривень, з можливістю досягнення суми в 200 тисяч гривень для деяких осіб.

Це на 50 разів більше, ніж пенсія звичайного українця, яка становить 4 тисячі гривень. Отже, пенсіонерів зі суддівським минулим можна вважати найбагатшими серед українських пенсіонерів.

Різниця між пенсіями суддів та звичайних українців дуже велика через різні правила розрахунку пенсій. Наприклад, мінімальна пенсія судді складає 50% від їхнього останнього заробітку, з можливістю нарахування додаткових 2% за кожен рік роботи після 20-річного стажу.

Однак максимальний розмір пенсії обмежений 90% від їхнього останнього заробітку. Таким чином, лише судді з 40-річним стажем можуть отримати максимальну пенсію в 90% від свого заробітку.

Кому перерахують пенсії з 1 квітня

Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Якщо на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, враховується в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії.

Водночас показник середньої зарплати (доходу), який було враховано під час призначення / попереднього перерахунку пенсії, не змінюється.

Якщо після призначення / попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2024 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення / попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.