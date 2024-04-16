В Украине в 2024 году изменится зарплата у преподавателей и педагогов: что известно

Система оплаты труда работников образования в Украине уже давно устарела. И поэтому зарплаты у педагогов невысокие. Однако в 2024 году учителям обещают повысить сумму начислений.

Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fakty.

Что влияет на размер заработной платы

Как отметил министр образования Оксен Лесной, на образование в госбюджете на 2024 год было выделено 170 млрд. грн. Часть этих средств уйдет на зарплату учителям.

Сейчас у педагогов маленькая базовая ставка и целая куча надбавок. На размер заработной платы учителя влияет:

1. Должностной оклад

2. Прибавка за выслугу лет

3. Прибавки за классное руководство

4. Прибавка за престижность должности

5. Вознаграждение за добросовестный труд

6. Пособие на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска

7. Надбавка за проверку тетрадей

Доплата за проверку тетрадей:

1-4 школ класс общего среднего образования – 15%

По математике – 15%

Из иностранного языка/чертежа/технической механики – 10%

По языку и литературе – 20%

В общем, предусмотрено разным категориям учителей в разных регионах до 60 разных надбавок.

Что известно о повышении зарплат педагогам

Оксен Лесной отметил, что при повышении идет речь об образовательной субвенции. В образовательной субвенции основной объем средств уходит на зарплату учителей. В 2024 году образовательная субвенция была увеличена на 15,5 млрд. грн.

В этом году правительство запланировало два повышения:

С 1 января – заработные платы поднялись на 10%

С 1 апреля – заработные платы повысились еще на 12,6%

В 2023 году средняя зарплата учителя составила 13000 гривен. С января – 14 000 гривен, а с апреля – около 16 000 гривен. Планируется также увеличение среднемесячной оплаты труда учителей высшей категории с 14400 до 17400 гривен.

Повышенные выплаты учителя должны получить уже в мае – за работу в апреле.

Минимальная заработная плата зависит от нагрузок на учителя и составляет сейчас около 9000 гривен.

Размеры надбавок

Самый низкий должностной оклад в 2023 году составил 5 699 гривен. Это зарплата молодого учителя без стажа работы. К этой сумме прибавляются надбавки:

За выслугу лет – 627 грн (10% для молодых учителей)

Надбавка за классное руководство – 1 300 грн

Надбавка за престижность труда – 1 254 грн

Надбавка за хорошую работу – 522 грн

Надбавка на пособие на оздоровление - 522 грн (в случае предоставления ежегодного отпуска)

По данным МОН, средняя заработная плата молодого учителя без стажа сейчас составляет – 10 574 грн.

Учитель первой категории получает 12 906 грн (6 567 грн + надбавки)

Размер заработной платы директора ЗСО – 16 102 (8 679 + надбавки)