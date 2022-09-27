Українець переплив найскладнішу протоку в Ірландському морі і присвятив звитягу ЗСУ

Чоловік плив 13 годин та 53 хвилин у воді, температура якої не перевищувала 15 градусів за Цельсієм. За цей час він подолав 35 кілометрів.

Загалом, це дозволило українцю стати 109 людиною, яка змогла подолати опір Північного каналу з його течіями, швидкість яких сягала 12 кілометрів на годину.

Ця подія стала історичною для України, адже до Віталія Ступака жоден українець не перепливав Північний канал. Він розташовний між Ірландією та Шотландією.

Де розташований Північний канал, який переплив Віталій Ступак (facebook.com/OlegNedava)

Також його вважають одним з семи найскладніших локацій для плавців Oceans Seven Challenge.

"Мене надзвичайно мотивувала моя країна, мій народ та ЗСУ. Моментами хотілося опустити руки, та кожного разу, коли бачив на човні український прапор, говорив собі, що я не маю права здаватися, так само як не здаються наші захисники", - розповів Віталій Ступак.

Додамо, що торік Віталій проплив Ла-Манш - стартував з англійського берега міста Довера і плив у напрямку Франції. Загальна відстань - 56 км і цю дистанцію він здолав з результатом у 14 годин 32 хвилини. Тоді заплив чоловік присвятив 30-ій річниці Незалежності України.

Як виглядав плавець після подолання дистанції у 35 кілометрів (facebook.com/OlegNedava)

45-річний львів'янин переплив Північний канал і присвятив звитягу ЗСУ

(loda.gov.ua)