Украинец переплыл самый сложный пролив в Ирландском море и посвятил достижение ВСУ

Львовянин Виталий Ступак стал первым украинцем, переплывшим по Северному каналу, самый сложный пролив в Ирландском море. В частности, свой заплыв он посвятил ВСУ.
Об этом сообщает Львовская ОВА.
Мужчина плыл 13 часов и 53 минуты в воде, температура которой не превышала 15 градусов по Цельсию. За это время он проделал 35 километров.
В целом, это позволило украинцу стать 109 человеком, который смог преодолеть сопротивление Северного канала с его течениями, скорость которых достигала 12 километров в час.
Это событие стало историческим для Украины, ведь до Виталия Ступака ни один украинец не переплывал Северный канал. Он расположен между Ирландией и Шотландией.
Также его считают одним из семи сложных локаций для пловцов Oceans Seven Challenge.
"Меня чрезвычайно мотивировала моя страна, мой народ и ВСУ. Моментами хотелось опустить руки, и каждый раз, когда видел на лодке украинский флаг, говорил себе, что я не имею права сдаваться, равно как не сдаются наши защитники", - рассказал Виталий Ступак.
Добавим, что в прошлом году Виталий проплыл Ла-Манш - стартовал с английского берега Довера и плыл в направлении Франции. Общее расстояние - 56 км и эту дистанцию он преодолел с результатом в 14 часов 32 минуты. Тогда заплыв мужчина посвятил 30-летию Независимости Украины.
(loda.gov.ua)
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