Украинец переплыл самый сложный пролив в Ирландском море и посвятил достижение ВСУ

Мужчина плыл 13 часов и 53 минуты в воде, температура которой не превышала 15 градусов по Цельсию. За это время он проделал 35 километров.

В целом, это позволило украинцу стать 109 человеком, который смог преодолеть сопротивление Северного канала с его течениями, скорость которых достигала 12 километров в час.

Это событие стало историческим для Украины, ведь до Виталия Ступака ни один украинец не переплывал Северный канал. Он расположен между Ирландией и Шотландией.

Где расположен Северный канал, переплывший Виталий Ступак (facebook.com/OlegNedava)

Также его считают одним из семи сложных локаций для пловцов Oceans Seven Challenge.

"Меня чрезвычайно мотивировала моя страна, мой народ и ВСУ. Моментами хотелось опустить руки, и каждый раз, когда видел на лодке украинский флаг, говорил себе, что я не имею права сдаваться, равно как не сдаются наши защитники", - рассказал Виталий Ступак.

Добавим, что в прошлом году Виталий проплыл Ла-Манш - стартовал с английского берега Довера и плыл в направлении Франции. Общее расстояние - 56 км и эту дистанцию он преодолел с результатом в 14 часов 32 минуты. Тогда заплыв мужчина посвятил 30-летию Независимости Украины.

Как выглядел пловец после преодоления дистанции в 35 километров (facebook.com/OlegNedava)

45-летний львовянин переплыл Северный канал и посвятил победу ВСУ

(loda.gov.ua)