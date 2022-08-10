Украинец проехал на велосипеде три тысячи километров, чтобы собрать деньги для ВСУ

Житель города Дергачи Харьковской области Александр Коломиец, который на себе испытал российские бомбардировки, собирает деньги на квадрокоптер для ВСУ.

Три тысячи километров на велосипеде

Так, через всю Украину мужчина проехал три тысячи километров, чтобы собрать деньги на квадрокоптер для ВСУ.

Александр уже третью неделю в пути, ночует на каримате, где ночь застала. Утром, как только рассветет снова отправляется в дорогу. По его словам, война напоминает о себе всюду.

Во время поездки за спиной велосипедиста - флаг из его родного города Дергачи. Ткань посекли осколки авиабомб, которые россияне сбросили на дом культуры. Тогда ранения получил и мужчина, и его велосипед.

Однако, теперь флаг помогает ему собирать деньги на помощь военным.

Александр рассказал, что люди помогают как могут - и деньгами, и продуктами.

Харьков, Киев, Карпаты, Умань и уже в Одессе велосипед не выдерживает и ломается. С ремонтом помогли местные жители.

Какую сумму удалось собрать

Из 94 тысяч нужных на квадрокоптер для бойцов, Александр собрал уже более 70 тысяч.

Впереди у Александра еще более полтысячи километров дороги. Везде где он проезжает, на отбойниках оставляет надпись - сколько дней в пути и сколько километров проехал.

Через несколько дней он финиширует в родных Дергачах, где надеется сразу купить дрон и передать его военным.