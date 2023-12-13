Українець із вм'ятиною в голові, якого лікували від бронхіту, помер у лікарні: жахливі деталі (фото)

Кілька місяців тому в мережі з'явилися шокуючі кадри із Софіївської лікарні №45. Тут надають медичну допомогу ув'язненим з усієї України. Сергія Троцька доправили в заклад після побиття та отримання черепно-мозкових травм, однак його лікували від бронхіту. 10 грудня він помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на матеріал "Інформаційного порталу Харківської правозахисної групи".

Передісторія

Раніше до правозахисників звернулася мати засудженого за крадіжку телевізора Сергія Троцька Катерина. На момент її звернення чоловік уже перебував у лікарні та не міг говорити.

У 2020 році під час затримання його побили оперативники.

Коли моніторингова група приїхала до СВК-45, Сергій Троцько майже не говорив, він нього йшов сморід, у палаті літали мухи. На правому боці обличчя біля скроні - величезна вм'ятина.

"Сергій знаками давав нам зрозуміти, що він не скоював злочин, його засуджено несправедливо і що його жорстоко побили в Кропивницькому СІЗО", - розповідали правозахисники.

Як проходило лікування Сергія

Спеціаліст із судово-медичної експертизи встановив, що Троцьку не надавали необхідну медичну допомогу по неврології, адже в лікарні навіть немає такого спеціаліста.

За даними медичної документації, Троцька лікували в Софіївській лікарні №45 від бронхіту.

Оскільки Троцько перебував у статусі засудженого, саме держава несла відповідальність за його життя і здоров'я, наголошують активісти.

Сергій Троцько помер у лікарні (фото: Андрій Діденко)

"Ми публічно звернулися до Міністра юстиції, Генерального прокурора України, керівництва ЦОЗ ДКВС, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з закликом втрутитися у ситуацію і врятувати життя людини", - йдеться в матеріалі.

Зрештою Сергія перевезли до Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, зробили операцію, встановили діагноз "Об'ємне новоутворення правого мосто-мозжечкового кута. Оклюзійна гідроцефалія".

6 грудня місцевий суд звільнив Троцька від відбування покарання у зв'язку з тяжким захворюванням.

Що насправді відбулося

У судовому рішенні йдеться про те, що 3 грудня 2021 року Троцько перебував на території навчального центру та намагався втекти. Його помітив молодший інспектор і затримав. Сергій визнав свою провину та був покараний до трьох років і одного місяця позбавлення волі.

Після цих подій Троцька побили. За даними активістів, це сталося в одній із камер ДІЗО установи. Після цього в Сергія залишилася на скроні вм'ятина розміром як каблук від чоловічого чобота.

Черепно-мозкову травму почали приховувати та уникали її лікування.

У медичній карті Троцька були лише дані про діагноз при направленні, результати обстеження при надходженні, щоденні вимірювання температури тіла й артеріального тиску, результати загальноклінічних аналізів крові й сечі, листок лікарських призначень із відмітками про їхнє виконання.

Йому виставили діагноз бронхіт, проте на справжню недугу не звертали уваги.

"Ми розуміємо, що життя Троцька не повернути, і він вже не може змінити свою правосвідомість, покаятися і навернутися до правослухняної поведінки. Але в належний спосіб, ретельно і принципово розслідувавши ці обставини органи прокуратури можуть зупинити десятки смертей від бездіяльності та байдужості", - наголошують правозахисники.

Інша історія

Член Української Гельсінської спілки Олександр Павліченко розповів на своїй сторінці у Facebook ще одну жахливу історію неправомірного поводження з ув'язненими.

Чоловіка на фото немає серед живих уже декілька років. За словами Павліченка, він помер за кілька тижнів після того, як його знайшли в підвалі лікарні.

"Тіло в стані крайньої виснаженості. Умови перебування в лікарні вже нині ліквідованої колонії БВК-85 є промовистими. Це знімки вересня і жовтня 2016 року. Намагалися звільнити Ігоря за станом здоров'я, працювали адвокати, але напередодні суду він помер, у жовтні 2016..." - написав правозахисник.

Умови лікування ув'язнених в ліквідованій колоні\ БВК-85 (фото: facebook.com/olexandre.pavlichenko)