Ким працюють і скільки заробляють в'язні в Україні: реальні фото з колоній і СІЗО

Ув'язнені в колоніях і СІЗО України працюють просто неба, у цехах і в "робочих" камерах. Вони виготовляють найрізноманітнішу продукцію - від дрібних виробів із дерева й металу до шлакоблоків, одягу та підвісних крісел-коконів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Кримінально-виконавчий кодекс України, сайт Міністерства юстиції, сайт Офісу генерального прокурора, інформаційний портал Харківської правозахисної групи.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило законодавство й звіти за результатами моніторингових візитів Харківської правозахисної групи до різних установ виконання покарань і довідалося, де і в яких умовах працюють українські в'язні, а також скільки насправді вони заробляють.

Чи зобов'язані засуджені працювати

Згідно з чинним Кримінально-виконавчим кодексом, в Україні для засуджених осіб існує два типи праці:

та, на яку особа має право і за яку отримуватиме зарплату

та, яку засуджений зобов'язаний робити за вимогою адміністрації колонії безоплатно

У першому випадку людина може працювати в місцях і на роботах, які визначає адміністрація колонії (на підприємствах або в майстернях колонії, на роботах з господарського обслуговування колонії тощо). При цьому має бути врахована стать особи, її вік, працездатність, стан здоров'я та спеціальність.

Важливо, що особа має право обирати, ким працювати (на підприємстві чи в майстернях колонії). Тобто ув'язнених не повинні примушувати працювати на тих роботах, на яких вони не хочуть.

Водночас обов'язковим такий тип праці може бути за умови, що засуджені мають заборгованість за виконавчими документами. Тоді вони зобов'язані працювати в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії (до погашення такої заборгованості).

У другому випадку засуджені зобов'язані працювати на вимогу адміністрації колонії безоплатно (йдеться про благоустрій колонії чи прилеглих до неї територій, поліпшення житлово-побутових умов засуджених або допоміжних робіт із забезпечення колоній продовольством).

До таких робіт в'язнів можуть залучати в неробочий час (не більш як на дві години на день) і, як правило, по черзі з іншими засудженими.

Тривалість робочого дня

В цілому засуджені в Україні не можуть працювати більше:

40 годин на тиждень

для засуджених віком 16-18 років - 36 годин на тиждень

для засуджених віком 15-16 років - 24 години на тиждень

При цьому тривалість робочого дня, згідно з законодавством, встановлюється з 7-ї до 17-ї години або з 6-ї до 16-ї години (реально час початку та закінчення роботи (зміни) визначає адміністрація колонії).

Для роботи в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Водночас зрівнюватися з денною нічна зміна може на виробництві з безперервним технологічним процесом або на змінних роботах (за шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем).

Якщо ж засуджені зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці - робочий час не має перевищувати 36 годин на тиждень.

Вихідні дні

Згідно із законодавством, засуджені не повинні працювати у вихідні, святкові та неробочі дні:

25 грудня і 7 січня - Різдво Христове

1 січня - Новий рік

8 березня - Міжнародний жіночий день

1 травня - День праці

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

28 червня - День Конституції України

24 серпня - День незалежності України

14 жовтня - День захисника України

один день (неділя) - Пасха (Великдень)

один день (неділя) - Трійця

Водночас залучити засуджених до роботи в ці дні можливо за письмовим наказом начальника колонії (робота у вихідний день компенсується наданням іншого дня відпочинку, або у грошовій формі - в подвійному розмірі).

Крім цього, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи має бути скорочена на одну годину (крім засуджених неповнолітніх та засуджених, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, яким установлена скорочена тривалість робочого часу).

Напередодні вихідних днів тривалість роботи за шестиденного робочого тижня не може перевищувати п'ять годин.

Розмір зарплати

За законом зарплата в'язнів не має бути меншою за законодавчо встановлений мінімальний розмір (за умови виконання засудженим норми виробітку - денної, тижневої, місячної - або дотримання встановленої тривалості робочого часу).

При цьому із заробітної плати (а також пенсії) засудженого відраховуються:

податок з доходів фізичних осіб

аліменти

витрати на утримання (крім вартості харчування, взуття, одягу, білизни, спецхарчування та спецодягу)

вартість комунально-побутових, побутових та інших наданих послуг

виплати за виконавчими листами на користь громадян

виплати за виконавчими листами на користь юридичних осіб

відшкодування матеріальних збитків, заподіяних державі під час відбування покарання (якщо такі збитки були заподіяні)

Гроші на руки засудженим не видаються, а зараховуються на їхній особовий рахунок (після проведення усіх відрахувань).

У виправних колоніях на особовий рахунок засуджених, які залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці, зараховується (незалежно від усіх відрахувань) не менш як 50% нарахованого їм місячного заробітку.

Засудженим, які мають заборгованість за виконавчими документами (незалежно від усіх відрахувань) належить виплачувати не менш як 25% загальної суми заробітку.

Реальна ситуація на місцях

Реальність, згідно з інформацією Офісу генерального прокурора, дещо відрізняється від прописаної в законодавчих актах.

Після перевірки стану додержання законодавства щодо забезпечення прав в'язнів було виявлено, що адміністраціями установ виконання покарань систематично допускаються порушення трудового законодавства. Йдеться, передусім:

про повноту оплати та обліку робочого часу (в т.ч. у вихідні та святкові дні)

про оплату праці засуджених

про забезпечення належного працевлаштування

про необхідні відрахування із заробітної плати тощо

У звіті ОГП зазначається, що низький рівень оплати праці у багатьох випадках приховується під виглядом укладання з засудженими дискримінаційних угод цивільно-правового характеру.

Наприклад у Миколаївській області засудженому у січні 2023 року за угодою було нараховано лише 150 грн заробітної плати.

Наголошується, що в Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Львівській, Рівненській, Харківській областях та інших регіонах держави середня заробітна плата засуджених - у 2-3 рази нижча від законодавчо встановленого мінімального рівня.

Крім того, чиновниками було виявлено численні порушення з питань охорони праці, що може призвести до тяжких наслідків та загибелі людей. Уточнюється, що такі порушення були виявлені в більшості установ Державної кримінально-виконавчої служби.

Де і ким працюють в'язні

Коломийська виправна колонія №41 є мультирежимною пенітенціарною установою для утримання чоловіків. Фактично в установі відбувають покарання засуджені всіх режимів.

Засуджені до довічного позбавлення волі працюють тут у цеху на виробництві паперових пакетів.

Вигляд цеху ззовні (фото: khpg.org)

Всередині - голі стіни (фото: khpg.org)

Так виглядає готова продукція (фото: khpg.org)

У цеху деревообробки виготовляються різноманітні вироби з деревини на замовлення.

Так приміщення виглядає зсередини (фото: khpg.org)

Ув'язнені у цій виправній колонії виготовляють також шлакоблоки.

Цех виготовлення шлакоблоків (фото: khpg.org)

Так виглядає робочий процес (фото: khpg.org)

Цех №3 - металовиробів. Тут засуджені працюють без спецодягу і з порушенням техніки безпеки.

Схоже на готову продукцію (фото: khpg.org)

Робота - тяжка та небезпечна (фото: khpg.org)

Івано-Франківська установа виконання покарань №12 функціонує як слідчий ізолятор (СІЗО) для утримання слідчо-заарештованих, відносно яких у межах кримінальних проваджень вибрана міра запобіжного заходу - тримання під вартою.

Тут є господарський блок для обслуговування закладу, медична частина, транзитні камери для тимчасового утримання осіб (які чекають етапування до інших установ), а також сектор максимального рівня безпеки для утримання засуджених довічно.

У спеціальних "робочих" камерах засуджені працюють над виготовленням різноманітних замовлень.

У камерах, на відміну від цехів, хоча б є батареї (фото: khpg.org)

Городищенська виправна колонія №96 є пенітенціарною установою максимального рівня безпеки для утримання чоловіків, засуджених за тяжкі й особливо тяжкі злочини. Тут працює також дільниця для утримання засуджених до довічного позбавлення волі.

В установі немає розвинутого виробництва та державних замовлень. У ремонтно-механічній дільниці №2 виготовляються різноманітні вироби з металу на замовлення.

Робоче місце в'язнів (фото: khpg.org)

У засуджених відсутній спецодяг і засоби безпеки (фото: khpg.org)

У столярному цеху виготовляють вироби з деревини (фото: khpg.org)

Автомобілі ремонтують просто неба (фото: khpg.org)

У великому цеху №1 практично немає виробництва (фото: khpg.org)

Швейний цех (фото: khpg.org)

Так зване виробництво "Амелія" (фото: khpg.org)