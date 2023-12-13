Украинец с вмятиной в голове, которого лечили от бронхита, умер в больнице: ужасные детали (фото)

Несколько месяцев назад в сети появились шокирующие кадры из Софиевской больницы №45. Здесь оказывают медицинскую помощь заключенным со всей Украины. Сергей Троцько был доставлен в заведение после избиения и получения черепно-мозговых травм, однако его лечили от бронхита. 10 декабря он умер в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал "Информационный портал Харьковской правозащитной группы".

Предыстория

Ранее к правозащитникам обратилась мать осужденного за кражу телевизора Сергея Троцько Екатерина. К моменту ее обращения мужчина уже находился в больнице и не мог говорить.

В 2020 году во время задержания его избили оперативники.

Когда мониторинговая группа приехала в СПК-45, Сергей Троцько почти не говорил, от него шла вонь, в палате летали мухи. На правой стороне лица у виска - огромная вмятина.

"Сергей знаками давал нам понять, что он не совершал преступление, осужден несправедливо и что его жестоко избили в Кропивницком СИЗО", - рассказывали правозащитники.

Как проходило лечение Сергея

Специалист по судебно-медицинской экспертизе установил, что Троцько не оказывали необходимую медицинскую помощь по неврологии, ведь в больнице даже нет такого специалиста.

По данным медицинской документации, Троцько лечили в Софиевской больнице №45 от бронхита.

Поскольку Троцько находился в статусе осужденного, именно государство несло ответственность за его жизнь и здоровье, отмечают активисты.

Сергей Троцько умер в больнице (фото: Андрей Диденко)

"Мы публично обратились к Министру юстиции, Генеральному прокурору Украины, руководству ЦОЗ ГКВС, Уполномоченному Верховной Рады по правам человека с призывом вмешаться в ситуацию и спасти жизнь человека", - говорится в материале.

В конце концов Сергея перевезли в Днепровскую областную клиническую больницу имени Мечникова, сделали операцию, установили диагноз "Объемное новообразование правого мосто-мозжечкового угла. Окклюзионная гидроцефалия".

6 декабря местный суд освободил Троцько от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием.

Что на самом деле произошло

В судебном решении говорится, что 3 декабря 2021 года Троцько находился на территории учебного центра и пытался убежать. Его заметил младший инспектор и задержал. Сергей признал свою вину и был наказан до трех лет и одного месяца лишения свободы.

После этих событий Троцько избили. По данным активистов, это произошло в одной из камер ДИЗО учреждения. После этого у Сергея осталась на виске вмятина размером в качестве каблука от мужского сапога.

Черепно-мозговую травму начали скрывать и избегали лечения.

В медицинской карте Троцько были только данные о диагнозе при направлении, результаты обследования при поступлении, ежедневные измерения температуры тела и артериального давления, результаты общеклинических анализов крови и мочи, лист лекарственных назначений с отметками об их выполнении.

Ему выставили диагноз бронхит, однако на настоящий недуг не обращали внимания.

"Мы понимаем, что жизнь Троцько не вернуть, и он уже не может изменить свое правосознание, покаяться и обратиться к правопослушному поведению. Но должным образом, тщательно и принципиально расследовав эти обстоятельства органы прокуратуры могут остановить десятки смертей от бездействия и безразличия", - подчеркивают правозащитники.

Другая история

Член Украинского Хельсинкского союза Александр Павличенко рассказал на своей странице в Facebook еще одну ужасную историю неправомерного обращения с заключенными.

Мужчины на фото нет среди живых уже несколько лет. По словам Павличенко, он умер через несколько недель после того, как его нашли в подвале больницы.

"Тело в состоянии крайней истощенности. Условия пребывания в больнице уже ныне ликвидированной колонии БВК-85 красноречивы. Это снимки сентября и октября 2016 года. Пытались освободить Игоря по состоянию здоровья, работали адвокаты, но накануне суда он умер, в октябре 2016 ..." - написал правозащитник.

Условия лечения заключенных в ликвидированной колонне БВК-85 (фото: facebook.com/olexandre.pavlichenko)