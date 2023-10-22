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Дивіться, як і чим годують в'язнів в українських колоніях і СІЗО (фото)

Україна, Неділя 22 жовтня 2023 12:24
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Дивіться, як і чим годують в'язнів в українських колоніях і СІЗО (фото) Харчування засуджених залежить, перш за все, від адміністрації (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Засуджених українців, які перебувають у виправних колоніях чи слідчих ізоляторах, годують по-різному. Зазвичай прийоми їжі проходять у спеціально організованих для цього харчоблоках.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило звіти за результатами моніторингових візитів Харківської правозахисної групи до різних установ виконання покарань і розповідає, як насправді виглядають харчоблоки, кухонне обладнання та продукти, якими нині годують в'язнів у колоніях і СІЗО України.

Коломийська виправна колонія №41

Ця колонія є мультирежимною пенітенціарною установою для утримання чоловіків.

Тут відбувають покарання засуджені всіх режимів, у тому числі довічно ув'язнені, що стали на шлях виправлення. На відміну від інших установ, ця має більш м'які умови.

В межах житлової зони, засуджені мають спеціально обладнану для харчування невелику кімнату.

[Коломийська виправна колонія №41]

Приміщення для приймання їжі (фото: khpg.org)

[Коломийська виправна колонія №41]

"Бак" з питною водою (фото: khpg.org)

Крім того, в колонії існує спеціально обладнаний для великої кількості людей харчоблок.

[Коломийська виправна колонія №41]

Зала - достатньо простора й охайна (фото: khpg.org)

[Коломийська виправна колонія №41]

В умивальниках є гаряча вода, поруч із ними - мило та рушники (фото: khpg.org)

Івано-Франківська установа виконання покарань №12

Ця установа функціонує як слідчий ізолятор (СІЗО) для утримання заарештованих, відносно яких у межах кримінальних проваджень вибрана міра запобіжного заходу - тримання під вартою.

В установі є медична частина, транзитні камери для тимчасового утримання осіб, які чекають етапування до інших установ. Також існує сектор максимального рівня безпеки для утримання засуджених довічно та господарський блок для обслуговування закладу.

Кухня харчоблока - достатньо простора.

[Івано-Франківська установа виконання покарань №12]

Казани для страв та інше "приладдя" (фото: khpg.org)

[Івано-Франківська установа виконання покарань №12]Умови не ідеальні, але стерпні (фото: khpg.org)

[Івано-Франківська установа виконання покарань №12]До меню входять соління (фото: khpg.org)

Рівненський слідчий ізолятор

Рівненський слідчий ізолятор - колишня Рівненська тюрма №1. Він був збудований у середині ХІХ століття. Свого часу це була центральна в'язниця Західної Волині та головна пересильна тюрма для кримінальних і політичних злочинців (звідти вони великою зібраною групою вирушали пішки до Сибіру).

Зараз це - слідчий ізолятор, в якому утримують чоловіків, жінок і неповнолітніх.

На харчоблоці тут працюють як засуджені, так і слідчо-заарештовані (що є порушенням норм праці).

[Рівненський слідчий ізолятор]

Простору на кухні - достатньо (фото: khpg.org)

[Рівненський слідчий ізолятор]Схоже на початок кулінарного процесу (фото: khpg.org)

[Рівненський слідчий ізолятор]

Альтернативна "вулична" кухня - на випадок перебоїв з електроенергією (фото: khpg.org)

Городищенська виправна колонія №96

Ця колонія - пенітенціарна установа максимального рівня безпеки для утримання чоловіків, засуджених за тяжкі й особливо тяжкі злочини. В установі працює також дільниця для утримання засуджених до довічного позбавлення волі.

Для приготування їжі в харчоблоку використовуються чотири котли. Годують засуджених у просторному залі для приймання їжі.

[Городищенська виправна колонія №96]
В умивальнику є гаряча вода. Наявні також мило й рушники (фото: khpg.org)

[Городищенська виправна колонія №96]Обідня порція для однієї особи (фото: khpg.org)

Катеринівська виправна колонія №46

Установа була заснована в листопаді 1947 року як інвалідна колонія УМВС у Рівненській області. Нині вона функціонує як колонія середнього рівня безпеки для утримання чоловіків.

У межах колонії є, зокрема, сектор максимального рівня безпеки, арештний дім і дільниця соціальної реабілітації.

На господарських роботах у харчоблоку працюють особи, трудові договори з якими не укладаються.

До основних страв в'язням можуть додавати консервацію, що є в наявності. [Катеринівська виправна колонія №46]

Одні готують, інші - прибирають і миють посуд (фото: khpg.org)

[Катеринівська виправна колонія №46]

На випадок вимкнення світла є польова кухня та варочні котли (фото: khpg.org)

Дрогобицька виправна колонія №40

Як пенітенціарний заклад установа працює безперервно з 1911 року. Офіційно колонія є установою виконання покарань середнього рівня безпеки.

Водночас атмосфера у колонії - "мультирежимна", оскільки насправді там утримуються засуджені всіх режимів - мінімального, середнього і максимального рівнів безпеки.

Крім того, у колонії є сектор для тримання засуджених довічно, а також для осіб, які утримуються в приміщеннях камерного типу за рішенням суду.

Під час перевірки харчоблока правозахисники помітили, як машина ввозила на територію установи картоплю для харчування неналежної якості.

[Дрогобицька виправна колонія №40]

Майже 40% привезеної картоплі - відходи (фото: khpg.org)

На кухні монітори помітили також недотримання правил санітарії (по приготовленій смаженій рибі повзали мухи).

[Дрогобицька виправна колонія №40]

Ванни для миття посуду й столових приборів (фото: khpg.org)

[Дрогобицька виправна колонія №40]Зала для прийому їжі (фото: khpg.org)

[Дрогобицька виправна колонія №40]

Так зберігається хліб (фото: khpg.org)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українців "лікують" у колоніях і СІЗО.

Читайте також, як в українських колоніях і СІЗО живеться жінкам.

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