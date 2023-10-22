Дивіться, як і чим годують в'язнів в українських колоніях і СІЗО (фото)

Засуджених українців, які перебувають у виправних колоніях чи слідчих ізоляторах, годують по-різному. Зазвичай прийоми їжі проходять у спеціально організованих для цього харчоблоках.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило звіти за результатами моніторингових візитів Харківської правозахисної групи до різних установ виконання покарань і розповідає, як насправді виглядають харчоблоки, кухонне обладнання та продукти, якими нині годують в'язнів у колоніях і СІЗО України.

Коломийська виправна колонія №41

Ця колонія є мультирежимною пенітенціарною установою для утримання чоловіків.

Тут відбувають покарання засуджені всіх режимів, у тому числі довічно ув'язнені, що стали на шлях виправлення. На відміну від інших установ, ця має більш м'які умови.

В межах житлової зони, засуджені мають спеціально обладнану для харчування невелику кімнату.

Приміщення для приймання їжі (фото: khpg.org)

"Бак" з питною водою (фото: khpg.org)

Крім того, в колонії існує спеціально обладнаний для великої кількості людей харчоблок.

Зала - достатньо простора й охайна (фото: khpg.org)

В умивальниках є гаряча вода, поруч із ними - мило та рушники (фото: khpg.org)

Івано-Франківська установа виконання покарань №12

Ця установа функціонує як слідчий ізолятор (СІЗО) для утримання заарештованих, відносно яких у межах кримінальних проваджень вибрана міра запобіжного заходу - тримання під вартою.

В установі є медична частина, транзитні камери для тимчасового утримання осіб, які чекають етапування до інших установ. Також існує сектор максимального рівня безпеки для утримання засуджених довічно та господарський блок для обслуговування закладу.

Кухня харчоблока - достатньо простора.

Казани для страв та інше "приладдя" (фото: khpg.org)

Умови не ідеальні, але стерпні (фото: khpg.org)

До меню входять соління (фото: khpg.org)

Рівненський слідчий ізолятор

Рівненський слідчий ізолятор - колишня Рівненська тюрма №1. Він був збудований у середині ХІХ століття. Свого часу це була центральна в'язниця Західної Волині та головна пересильна тюрма для кримінальних і політичних злочинців (звідти вони великою зібраною групою вирушали пішки до Сибіру).

Зараз це - слідчий ізолятор, в якому утримують чоловіків, жінок і неповнолітніх.

На харчоблоці тут працюють як засуджені, так і слідчо-заарештовані (що є порушенням норм праці).

Простору на кухні - достатньо (фото: khpg.org)

Схоже на початок кулінарного процесу (фото: khpg.org)

Альтернативна "вулична" кухня - на випадок перебоїв з електроенергією (фото: khpg.org)

Городищенська виправна колонія №96

Ця колонія - пенітенціарна установа максимального рівня безпеки для утримання чоловіків, засуджених за тяжкі й особливо тяжкі злочини. В установі працює також дільниця для утримання засуджених до довічного позбавлення волі.

Для приготування їжі в харчоблоку використовуються чотири котли. Годують засуджених у просторному залі для приймання їжі.



В умивальнику є гаряча вода. Наявні також мило й рушники (фото: khpg.org)

Обідня порція для однієї особи (фото: khpg.org)

Катеринівська виправна колонія №46

Установа була заснована в листопаді 1947 року як інвалідна колонія УМВС у Рівненській області. Нині вона функціонує як колонія середнього рівня безпеки для утримання чоловіків.

У межах колонії є, зокрема, сектор максимального рівня безпеки, арештний дім і дільниця соціальної реабілітації.

На господарських роботах у харчоблоку працюють особи, трудові договори з якими не укладаються.

До основних страв в'язням можуть додавати консервацію, що є в наявності.

Одні готують, інші - прибирають і миють посуд (фото: khpg.org)

На випадок вимкнення світла є польова кухня та варочні котли (фото: khpg.org)

Дрогобицька виправна колонія №40

Як пенітенціарний заклад установа працює безперервно з 1911 року. Офіційно колонія є установою виконання покарань середнього рівня безпеки.

Водночас атмосфера у колонії - "мультирежимна", оскільки насправді там утримуються засуджені всіх режимів - мінімального, середнього і максимального рівнів безпеки.

Крім того, у колонії є сектор для тримання засуджених довічно, а також для осіб, які утримуються в приміщеннях камерного типу за рішенням суду.

Під час перевірки харчоблока правозахисники помітили, як машина ввозила на територію установи картоплю для харчування неналежної якості.

Майже 40% привезеної картоплі - відходи (фото: khpg.org)

На кухні монітори помітили також недотримання правил санітарії (по приготовленій смаженій рибі повзали мухи).

Ванни для миття посуду й столових приборів (фото: khpg.org)

Зала для прийому їжі (фото: khpg.org)

Так зберігається хліб (фото: khpg.org)