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Фільм про війну в Україні з Олександром Рудинським отримав премію BAFTA

Неділя 16 лютого 2025 21:25
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Фільм про війну в Україні з Олександром Рудинським отримав премію BAFTA Кадр з фільму "Камінь, ножиці, папір"
Автор: Іванна Пашкевич

У лондонському Royal Festival Hall відбувається церемонія вручення престижної британської премії BAFTA. Нагороду отримала короткометражна стрічка "Камінь, ножиці, папір", у якій зіграли українські актори Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Variety.

Стрічка про війну в Україні перемогла у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм".

Повний список номінантів у цій категорії:

  • "The Flowers Stand Silently, Witnessing" - Тео Панагопулос, Марісса Кітінг
  • "Marion" - Джо Вейланд, Фінн Константін, Марія Джикич
  • "Milk" - Міранда Стерн, Ашіоні Оген
  • "Камінь, ножиці, папір" - Франц Бьом, Іван, Гайдер Ротшильд Хузер (ПЕРЕМОЖЕЦЬ)
  • "Stomach Bug" - Метті Кроуфорд, Каріма Саммут-Канеллопулу

Про що фільм "Камінь, ножиці, папір"

Стрічка заснована на реальних подіях і висвітлює повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У центрі історії - 18-річний Іван, чий батько працює хірургом з перших днів війни. Коли російські окупанти дізнаються про сховище, де перебувають поранені, хлопець змушений взяти до рук зброю, щоб захистити рідних і тих, хто потребує допомоги.

Режисером фільму став 26-річний британець німецького походження Франц Бьом, а за операторську роботу відповідала Сьєн Ю Ніу - уродженка Тайваню, яка мешкає в Лондоні.

Головну роль Івана виконав Олександр Рудинський, його батька - Сергій Калантай.

Також у фільмі знялися український актор Юрій Радіонов і Олександр Яценко, який раніше брав участь у постановці російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова "Вій".

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