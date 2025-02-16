Оскар-2025: хто переможе у головних номінаціях, свіжий прогноз

Церемонія вручення премії Оскар-2025 наближається, і букмекери вже визначили своїх фаворитів у основних номінаціях.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто має найбільші шанси на перемогу, а хто залишиться в тіні.

Прогноз букмекерів на Оскар-2025

Наступні прогнози були отримані на основі об'єднаних чотирьох унікальних груп: експертів зі ЗМІ, редакторів, які цілий рік висвітлюють тему Оскара, найкращих користувачів, які мали відмінні показники точності минулого року, та інших користувачів, які займаються прогнозами.

Члени Академії кіномистецтва проголосують за номінантів до 18 лютого, а потім результати будуть підраховані компанією PricewaterhouseCoopers.

Переможців оголосять у прямому ефірі 2 березня під час церемонії вручення, яку буде вести Конан О'Браєн.

Свіжий прогноз щодо переможців Оскара-2025 (фото: Getty Images)

Найкращий фільм

"Анора" - 5/1

"Бруталіст" - 13/2

"Конклав" - 15/2

"Цілковитий незнайомець" - 17/2

"Справжній біль" - 9/1

"Емілія Перес" - 19/2

"Я все ще тут" - 23/2

"Субстанція" - 23/2

"Дюна: Частина друга" - 14/1

"Хлопчаки з "Нікеля" - 18/1

Найкраща режисерська робота

Шон Бейкер, "Анора"- 43/20

Брейді Корбет, "Бруталіст" - 53/20

Коралі Фаргіт, "Субстанція" - 11/2

Жак Одіар, "Емілія Перес" - 13/2

Джеймс Менгольд, "Цілковитий незнайомець" - 7/1

Найкраща жіноча роль

Демі Мур, "Субстанція" - 19/10

Фернанда Торрес, "Я все ще тут" - 10/3

Майкі Медісон, "Анора" - 4/1

Синтія Еріво, "Wicked: Чародійка" - 7/1

Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес" - 9/1

Найкраща чоловіча роль

Едрієн Броуді, "Бруталіст" - 2/1

Тімоті Шаламе, "Цілковитий незнайомець" - 57/20

Рейф Файнс, "Конклав" - 9/2

Колман Домінго, "Сінг Сінг" - 7/1

Себастьян Стен, "Учень" - 8/1

Найкраща жіноча роль другого плану

Зої Салданья, "Емілія Перес" - 7/4

Аріана Гранде, "Wicked: Чародійка" - 17/5

Ізабелла Росселліні, "Конклав" - 6/1

Фелісіті Джонс, "Бруталіст" - 6/1

Моніка Барбаро, "Цілковитий незнайомець" - 15/2

Найкраща чоловіча роль другого плану

Кіран Калкін, "Справжній біль" - 8/5

Гай Пірс, "Бруталіст" - 9/2

Едвард Нортон, "Цілковитий незнайомець" - 5/1

Юра Бориснов, "Анора" - 13/2

Джеремі Стронг, "Учень" - 15/2

Кращий адаптований сценарій

"Конклав" - 8/5

"Цілковитий незнайомець" - 4/1

"Емілія Перес" - 6/1

"Сінг Сінг" - 6/1

"Хлопчаки з "Нікеля" - 13/2

Найкращий оригінальний сценарій

"Анора" - 9/5

"Субстанція" - 19/5

"Бруталіст" - 9/2

"Справжній біль" - 11/2

"5 вересня" - 17/2

Найкраща операторська робота

"Бруталіст" - 7/4

"Дюна: Частина друга" - 19/5

"Носферату" - 4/1

"Емілія Перес" - 7/1

"Марія" - 8/1

Найкращий дизайн костюмів

"Wicked: Чародійка" - 3/2

"Носферату" - 4/1

"Конклав" - 6/1

"Гладіатор II" - 6/1

"Цілковитий незнайомець" - 7/1

Найкращий монтаж фільму

"Конклав" - 13/5

"Анора" - 10/3

"Бруталіст" - 18/5

"Емілія Перес" - 11/2

"Wicked: Чародійка" - 7/1

Найкращий макіяж і зачіска

"Субстанція" - 31/20

"Wicked: Чародійка" - 4/1

"Інший чоловік" - 5/1

"Носферату" - 6/1

"Емілія Перес" - 8/1

Найкращий постановочний дизайн

"Wicked: Чародійка" - 83/50

"Бруталіст" - 19/5

"Дюна: Частина друга" - 5/1

"Конклав" - 13/2

"Носферату" - 15/2

Найкращі показники

"Бруталіст" - 39/20

"Конклав" - 16/5

"Емілія Перес" - 11/2

"Дикий робот" - 11/2

"Wicked: Чародійка" - 15/2

Найкраща пісня

"Емілія Перес" ("Ель Мал") - 9/5

"Шість потрійних вісім" ("Подорож") - 39/10

"Емілія Перес" ("Mi Camino") - 11/2

"Сінг Сінг" ("Як птах") - 6/1

Елтон Джон: Never Too Late ("Ніколи не пізно") - 6/1

Найкращий звук

"Wicked: Чародійка" - 41/20

"Дюна: Частина друга" - 59/20

"Цілковитий незнайомець" - 9/2

"Емілія Перес" - 7/1

"Дикий робот" - 17/2

Найкращі візуальні ефекти

"Дюна: Частина друга" - 13/8

"Королівство планети мавп" - 9/2

"Wicked: Чародійка" - 5/1

5/1 "Роббі Вільямс: Better Man" - 11/2

"Чужий: Ромул" - 8/1

Найкращий повнометражний анімаційний фільм

"Дикий робот" - 15/8

"Потік. Останній кіт на Землі" - 3/1

"Думками навиворіт 2" - 5/1

"Спогад Равлика" - 15/2

"Уоллес і Громіт: Помста за пташенят" - 8/1

Найкращий повнометражний документальний фільм

"Немає іншої землі" - 9/5

"Цукрова тростина" - 37/10

"Щоденники чорної скриньки" - 11/2

"Порцелянова війна" - 6/1

"Саундтрек до державного перевороту" - 13/2

Найкращий міжнародний фільм

"Я все ще тут" - 41/20

"Емілія Перес" - 14/5

"Насіння Священного Інжиру" - 11/2

"Потік" - 6/1

"Дівчина з голкою" - 17/2

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

"Beautiful Men" - 43/20

"Wander to Wonder" - 17/5

"Yuck!" - 4/1

"У тіні кипариса" - 6/1

"Чарівні цукерки" - 15/2

Найкращий короткометражний документальний фільм

"I Am Ready, Warden" - 2/1

"Інцидент" - 7/2

"Єдина дівчина в оркестрі" - 9/2

"Смерть за номерами" - 6/1

"Instruments of a Beating Heart" - 8/1

Найкращий короткометражний фільм у прямому ефірі