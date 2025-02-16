Фильм о войне в Украине с Александром Рудинским получил премию BAFTA

В лондонском Royal Festival Hall проходит церемония вручения престижной британской премии BAFTA. Награду получила короткометражная лента "Камень, ножницы, бумага", в которой сыграли украинские актеры Александр Рудинский, Сергей Калантай, Юрий Радионов и Александр Яценко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Variety .

Лента о войне в Украине победила в номинации "Лучший британский короткометражный фильм".

Полный список номинантов в этой категории:

"The Flowers Stand Silently, Witnessing" - Тео Панагопулос, Марисса Китинг

"Marion" - Джо Вейланд, Финн Константин, Мария Джикич

"Milk" - Миранда Стерн, Ашиони Оген

"Камень, ножницы, бумага" - Франц Бем, Иван, Хайдер Ротшильд Хузер (ПОБЕДИТЕЛЬ)

"Stomach Bug" - Мэтти Кроуфорд, Карима Саммут-Канеллопулу

О чем фильм "Камень, ножницы, бумага"

Лента основана на реальных событиях и освещает полномасштабное вторжение России в Украину. В центре истории - 18-летний Иван, чей отец работает хирургом с первых дней войны. Когда российские оккупанты узнают о хранилище, где находятся раненые, парень вынужден взять в руки оружие, чтобы защитить родных и тех, кто нуждается в помощи.

Режиссером фильма стал 26-летний британец немецкого происхождения Франц Бём, а за операторскую работу отвечала Сьен Ю Ниу - уроженка Тайваня, которая живет в Лондоне.

Главную роль Ивана исполнил Александр Рудинский, его отца - Сергей Калантай.

Также в фильме снялись украинский актер Юрий Радионов и Александр Яценко, который ранее участвовал в постановке российского режиссера Кирилла Серебренникова "Вий".