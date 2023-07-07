Україна створить гігантський арт-об'єкт з протитанкових їжаків в пам'ять про загиблих на війні (фото)

Українська команда цьогоріч представить на американському фестивалі Burning Man арт-проєкт у вигляді військового меморіалу, який побудують з протитанкових їжаків. Всередині розмістять історії про полеглих воїнів та цивільних людей, які загинули на війні.

Яка концепція арт-об'єкта

Фестиваль Burning Man щорічно проводять у США, у штаті Невада, в пустелі Блек-Рок. Там представляють експозиції незалежного мистецтва. Захід розпочинається у першу хвилину останнього понеділка серпня і триває 8 діб.

"Тема BM 2023 - ANIMALIA. Наш проєкт - військовий меморіал The Hedgehog Temple, це велетенський їжак, побудований з протитанкових їжаків. Ідея була на поверхні, адже саме протитанковий їжак є одним з символів оборони, вже не пам’ятаю, скільки ми їх наробили на початку вторгнення", - каже автор арт-об'єкта.

Корець додає, що цьогоріч організатори фестивалю надали українській команді грант.

"Військовий меморіал The Hedgehog Temple присвячений українцям, які вже ніколи не зможуть поїхати на Burning Man, бо їх забрала війна…" - додає Ярослав.

Він також зазначає, що було важко поєднати не військову парадигму учасників Burning Man з українським "повсякденням".

"Хочу ще раз нагадати, що кожен день в Україні вмирають люди від гармат і ракет, дуже часто це люди, які не мали нічого спільного зі зброєю до 24 лютого, сиділи в своїх офісах, майстернях, робили дизайн чи знімали кіно, жили своє прекрасне життя", - говорить Корець.

Арт-об'єкт "розповість" іноземцям про загиблих на війні українців (фото: facebook.com/yaroslav.korets)

Як виглядатиме незвичний арт-об'єкт

"Ми веземо на Burning Man наш біль і горе від людських втрат. Хочемо розповісти історії наших друзів з творчої спільноти, яких забрала війна. Артисти, діджеї, музиканти, режисери, художники, айтішники, журналісти… Вони могли би бути з нами на Burning Man, але вже ніколи не зможуть це зробити через російську агресію", - пише Ярослав.

В середині The Hedgehog Temple на протитанкових їжаках будуть розміщені історії загиблих героїв, воїнів, просто друзів чи близьких, яких забрала війна.

"Сам їжак мені здається цікавим з конструкторської точки зору, 7 метрів заввишки, побудований зі ржавого металу, а в "животі" в нього сотня протитанкових їжаків. Його каркас накритий військовою піксельною сіткою, тож здалеку це просто їжак - тварина, але підходячи до нього ближче - розкривається його сутність і зміст", - додає Корець.

Ось так виглядатиме гігантський їжак (фото: facebook.com/yaroslav.korets)

Також він зазначає, що конструкцію уже відправили в Америку. І якщо українці хочуть розповісти історію своєї близької людини, яка загинула на війні, то можуть звернутися особисто до автора і він додасть її до проєкту.

"Можете передати фото, чи якийсь предмет одягу, шеврон чи прикраса, чи ще щось, що ви вважаєте важливим та наповненим енергетикою. В останній день Burning Man ці історії будуть переміщені до Temple of the Heart де і згорять. Але пам'ять залишиться з нами навіки", - зазначає Ярослав.

Після експозиції всі "історії" спалять (фото: facebook.com/yaroslav.korets)