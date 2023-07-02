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Архітектори показали, яким стане село на Херсонщині після відбудови: фото

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Херсонська область, Неділя 02 липня 2023 10:01
Архітектори показали, яким стане село на Херсонщині після відбудови: фото Як виглядатиме Посад-Покровське після відбудови (фото: Archimatika)
Автор: Василина Копитко

Архітектори розробляють проєкт відбудови села Посад-Покровське на Херсонщині, яке зазнало значних руйнувань через російські обстріли. На зустрічі з мешканцями архітектори презентували своє бачення майбутнього села.

Про це пише ресурс "Прагматіка".

Яким стане Посад-Покровське після відбудови

Проєкт розробляє архітектурна компанія Archimatika у партнерстві з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України. Автори пропонують відновити знищені будівлі так, щоб зберегти автентичний образ села, запровадивши дизайн-код.

Відновлюватимуть цілий двір, а не тільки хату. Двір включає кілька сільськогосподарських приміщень - погрібник, літня кухня, курник, хлів тощо. Адже без них життя у селі неможливе.

Автори проєкту розробили кілька типів хат і господарських "модулів". Кожен власник зможе використовувати модуль на власний розсуд.

Архітектори показали, яким стане село на Херсонщині після відбудови: фотоЗразок відбудови сільських дворів (фото: Archimatika)

Нові будівлі інтерпретуватимуть традиційну місцеву архітектуру: тиньковані фасади, двоскатні чи шатрові дахи, композитна черепиця стане альтернативою керамічній, що подекуди в селі збереглася з 19 ст.

Більшість будівель Посад-Покровського збудовано з саману. Це екологічний, простий у виробництві та дешевий будматеріал. Архітектори пропонують використати цю технологію, поновивши виробництво саманних блоків у селі. Це б дало робочі місця жителям Посад-Покровського.

Архітектори показали, яким стане село на Херсонщині після відбудови: фотоАрхітектори показали, яким стане село на Херсонщині після відбудови: фотоТаким може стати село після відбудови (фото: Archimatika)

Яким буде центр села

Архітектори тісно взаємодіяли із місцевими, аби дослухатись до їхніх побажань у відбудові села. Експерти сформували комфортний, тінистий центральний пішохідний бульвар. По одну сторону бульвару буде освітньо-культурний центр, в якому розташується школа, дитячий садок і, власне, культурний центр.

Раніше школа, дитячий садок, клуб були в окремих будівлях. Таке будівництво є дорогим і високовартісним в утриманні, бо кожна будівля мала свій окремий спортивний зал, харчоблок, актовий зал.

Автори проєкту об'єднали більшість громадських сервісів у єдиний комплекс. Це допоможе знизити вартість експлуатації.

Архітектори показали, яким стане село на Херсонщині після відбудови: фотоАрхітектори показали, яким стане село на Херсонщині після відбудови: фотоАрхітектори показали, яким стане село на Херсонщині після відбудови: фотоАрхітектори показали, яким стане село на Херсонщині після відбудови: фотоАрхітектори показали, яким стане село на Херсонщині після відбудови: фотоТак виглядатиме Посад-Покровське після відбудови (фото: Archimatika)

Зазначимо, що більшість будівель у селі, пошкоджених внаслідок російських обстрілів, не підлягають відновленню.

Архітектори показали, яким стане село на Херсонщині після відбудови: фото(фото: aa.com.tr)

Архітектори показали, яким стане село на Херсонщині після відбудови: фото(фото: trkmart.tv)

Архітектори показали, яким стане село на Херсонщині після відбудови: фотоНаслідки російських обстрілів Посад-Покровського (фото: odessa.online)

Раніше ми ділились фото проєкту бомбосховища, яке хочуть облаштувати в одному зі столичних будинків.

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Херсонська область