Дивіться, яким може стати центр Сум після реконструкції. Архітектор показав новий проєкт (фото)

Центральна площа Сум - Майдан Незалежності була збудована у 70-80 роках минулого століття і вже зараз, на думку багатьох архітекторів, потребує переосмислення та осучаснення.

Архітектор Ігор Титаренко розробив візуалізацію, як би міг виглядати центр Сум після реконструкції. Своїм проєктом автор поділився у Facebook .

Яка концепція реконструкції центральної площі

"Центральна площа зараз має занедбаний стан, неактуальну функцію та непривабливий вигляд. Підлягає постійній критиці жителів міста та багатьма сприймається, як велика помилка", - каже архітектор.

Він розробив проєкт реконструкції центру для архітектурного конкурсу. В основі концепту - дотримання історичного контексту міста.

"Архітектурними домінантами історичного центру були церкви. Саме на Миколаївській вулиці розташовувалась Миколаївська церква, яка була зруйнована та більше не відбудовувалась. Згодом, через нездорові амбіції радянської влади, була повністю знищена і сама Миколаївська вулиця, на місці якої був побудований адміністративний комплекс в стилі бруталізму з величезною площею", - каже Титаренко.

Архітектор наголошує, що важливо розуміти, що комплекс площі Незалежності є досягненням архітектурного тренду в межах свого історичного періоду.

Ось так би виглядав Майдан Незалежності після реконструкції (фото: Facebook.com/Титаренко Ігор)

"Зараз центральна частина Сум є унікальною з точки зору історичної архітектури, де ми можемо спостерігати історію формування сумської архітектури. Від старих кам’яниць до радянського ампіру та бруталізму. Неймовірний контраст переливання з одного архітектурного періоду в інший всього продовж 700 м центральної вулиці", - говорить архітектор.

При цьому він зазначає, що були допущені помилки при розбудові сучасного центру.

"У результаті ми маємо запит населення - живий простір для відпочинку в історичному центрі. Аналізуючи запити, було зроблено висновок, що людям необхідний розвиток зелених зон в місті, насичений функціями для проведення дозвілля. Саме тому був обраний шлях багатофункціональності, особливий акцент у проєкті був зроблений на запитах молоді", - пояснює Титаренко.

Як би виглядав центр Сум після реконструкції

"Площа має чудовий зв’язок з Покровським сквером, що поєднується між собою Соборною вулицею. Це створює чудовий композиційний діалог. В результаті отримуємо центральний міський сквер в системі оточуючих паркових зон, серед яких: сквер "Дружба", парк "Казка", Покровський сквер, міський парк. Територія забезпечує інклюзивний рух та передбачає інтеграцію в майбутню систему велодоріжок", - каже Титаренко

Композицію скверу площі Незалежності автор проєкту формував, відштовхуючись від аналітики та ергономіки пішохідного руху, направлення зруйнованих історичних вулиць, архітектурних домінант та головних містоформуючих осей.

"На жаль, конкурс не передбачає реалізацію даних проєктів, але, на мою думку, є важливим для формування свідомості та розуміння запитів населення для подальшої реалізації в майбутньому", - зазначає архітектор.

Ось так би виглядав Майдан Незалежності після реконструкції (фото: Facebook.com/Титаренко Ігор)