Украина создаст гигантский арт-объект из противотанковых ежей в память о погибших на войне (фото)

Украинская команда представит на американском фестивале Burning Man арт-проект в виде военного мемориала, который построят из противотанковых ежей. Внутри разместят истории о павших воинов и гражданских людей, погибших на войне.

Какая концепция арт-объекта

Фестиваль Burning Man ежегодно проводят в США, в штате Невада, в пустыне Блэк-Рок. Там представляют экспозиции независимого искусства. Мероприятие начинается в первую минуту последнего понедельника августа и длится 8 суток.

"Тема BM 2023 - ANIMALIA. Наш проект - военный мемориал The Hedgehog Temple, это гигантский еж, построенный из противотанковых ежей. Идея была на поверхности, ведь именно противотанковый еж является одним из символов обороны, не помню, сколько мы их наделали в начале вторжения", - говорит автор арт-объекта.

Корец добавляет, что организаторы фестиваля в этом году предоставили украинской команде грант.

"Военный мемориал The Hedgehog Temple посвященный украинцам, которые уже никогда не смогут уехать на Burning Man, потому что их забрала война…" - добавляет Ярослав.

Он также отмечает, что было тяжело соединить не военную парадигму участников Burning Man с украинской "повседневностью".

"Хочу еще раз напомнить, что каждый день в Украине умирают люди от пушек и ракет, очень часто это люди, которые не имели ничего общего с оружием до 24 февраля, сидели в своих офисах, мастерских, делали дизайн или снимали кино, жили свое прекрасное жизнь", - говорит Корец.

Арт-объект "расскажет" иностранцам о погибших на войне украинцах (фото: facebook.com/yaroslav.korets)

Как будет выглядеть необычный арт-объект

"Мы везем на Burning Man нашу боль и горе от человеческих потерь. Хотим рассказать истории наших друзей из творческого сообщества, которых забрала война. Артисты, диджеи, музыканты, режиссеры, художники, айтишники, журналисты… Они могли бы быть с нами на Burning Man, но уже никогда не смогут это сделать из-за российской агрессии", - пишет Ярослав.

В середине The Hedgehog Temple на противотанковых ежах будут размещены истории погибших героев, воинов, просто друзей или близких, которых забрала война.

"Сам еж мне кажется интересным с конструкторской точки зрения, 7 метров высотой, построенный из ржавого металла, а в "животе" у него сотня противотанковых ежей. Его каркас покрыт военной пиксельной сеткой, поэтому издалека это просто еж - животное, но подходя к нему ближе - раскрывается его сущность и содержание", - добавляет Корец.

Вот так будет выглядеть гигантский еж (фото: facebook.com/yaroslav.korets)

Также он отмечает, что конструкцию уже отправили в Америку. И если украинцы хотят рассказать историю своего близкого человека, погибшего на войне, то могут обратиться лично к автору и он добавит ее в проект.

"Можете передать фото, предмет одежды, шеврон или украшение, или еще что-то, что вы считаете важным и наполненным энергетикой. В последний день Burning Man эти истории будут перемещены в Temple of the Heart где и сгорят. Но память останется с нами навеки", - отмечает Ярослав.

После экспозиции все "истории" сожгут (фото: facebook.com/yaroslav.korets)