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Украсть за две минуты: дерзкий вор из Одессы прославился в сети (видео)

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 07:42
Украсть за две минуты: дерзкий вор из Одессы прославился в сети (видео)
Ограбление по-одесски (Кадр из видео)

В Одессе вору удалось совершить ограбление всего за две минуты

В Одессе вор умудрился совершить ограбление кондитерской всего за две минуты. Именно столько времени понадобилось мужчине, чтобы украсть кофе-машину, мобильный телефон и деньги из кассы. Ограбление произошло около 3 часов ночи.

По проверенной информации, ограбление произошло по адресу улица Сегедская, 3. Также отмечается, что сигнализацию в заведение почему-то не установили.

Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника в помещении. Преступник за две минуты погрузил украденное в сумку и скрылся.

Судя по видеоролику, вор действовал сам, но был на связи с другим злоумышленником, который общался с ним по телефону.

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