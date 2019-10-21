В киевских ресторанах орудуют шустрые воровки: в сеть попало видео

В Киеве разыскивают воровок, которые украли деньги у мужчины в ресторане
В Киеве разыскивают женщин, которые украли крупную сумму у мужчины в ресторане. Ловкие аферистки быстро вытащили 5 тысяч гривен в заведении "Черноморка". Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.
В каком именно заведении сети "Черноморка" произошло ограбление - не сообщается.
"Внимание! Розыск! Разыскиваются две дамы, изображенные на видео, которые вчера в кафе "Черноморка" похитили из мужской сумки более 5 тыс. гривен. Может, кто их знает?" - написали под видео.
Видео: Женщины в ресторане "Черноморка" (Facebook/Киев Оперативный)
Пользователи сети отметили в комментариях, что одна из женщин похожа на одну скандальную персону, которую называли "солдатская мать" за то, что она за деньги играла роль матери военного.
Скриншот комментариев (Facebook/Киев Оперативный)