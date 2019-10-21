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В киевских ресторанах орудуют шустрые воровки: в сеть попало видео

STYLERЖизнь    21.10.2019 - 09:54
В киевских ресторанах орудуют шустрые воровки: в сеть попало видео
В киевских ресторанах орудуют шустрые воровки (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве разыскивают воровок, которые украли деньги у мужчины в ресторане

В Киеве разыскивают женщин, которые украли крупную сумму у мужчины в ресторане. Ловкие аферистки быстро вытащили 5 тысяч гривен в заведении "Черноморка". Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

В каком именно заведении сети "Черноморка" произошло ограбление - не сообщается.

"Внимание! Розыск! Разыскиваются две дамы, изображенные на видео, которые вчера в кафе "Черноморка" похитили из мужской сумки более 5 тыс. гривен. Может, кто их знает?" - написали под видео.

Видео: Женщины в ресторане "Черноморка" (Facebook/Киев Оперативный)

Пользователи сети отметили в комментариях, что одна из женщин похожа на одну скандальную персону, которую называли "солдатская мать" за то, что она за деньги играла роль матери военного.

  • Платные курсы "как не оставлять деньги депопало". Стоимость 5000 грн. Она честно заработала.
  • Блин.. красиво.
  • А вот так, просто, можно снимать посетителей?
  • Видно, как рука под шарфом работает.
  • Зачем сумку без присмотра оставлять . Ценные вещи нужно лучше прятать во внутренний карман например.

В киевских ресторанах орудуют шустрые воровки: в сеть попало видео

В киевских ресторанах орудуют шустрые воровки: в сеть попало видеоСкриншот комментариев (Facebook/Киев Оперативный)

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