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Вкрасти за дві хвилини: зухвалий злодій із Одеси прославився в мережі (відео)

STYLERЖиття    27.11.2019 - 07:42
Вкрасти за дві хвилини: зухвалий злодій із Одеси прославився в мережі (відео)
Пограбування по-одеськи (Колаж РБК-Україна)

В Одесі злодієві вдалося здійснити пограбування всього за дві хвилини

В Одесі злодій примудрився скоїти пограбування кондитерської всього за дві хвилини. Саме стільки часу знадобилося чоловікові, щоб вкрасти кава-машину, мобільний телефон і гроші з каси. Пограбування сталося близько 3 годин ночі.

За перевіреною інформацією, пограбування сталося за адресою вулиця Сегедська, 3. Також наголошується, що сигналізацію в заклад чомусь не встановили.

Камера спостереження зафіксувала дії зловмисника в приміщенні. Злочинець за дві хвилини занурив вкрадене в сумку і втік.

Судячи з відеоролика, злодій діяв сам, але був на зв'язку з іншим зловмисником, який спілкувався з ним по телефону.

Злодій обікрав кондитерську в Одесі (YouTube)

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