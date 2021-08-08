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Украли телефон и через "Приват24" сняли 24 тысячи: как работает схема

Автор: Роман Мирончук

Во Львове местные мошенники решили обокрасть местного жителя с помощью мобильного телефона. Дело в том, что когда они завладели смартфоном мужчины, то зашли в "Приват24" и перевели более 24 тысяч гривен на свой счет.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Преступление совершили двое мужчин, возрастом 21 и 25 лет. После того как деньги потерпевшего были на их счете, они сняли "наличку" через банкомат.

Если в суде будет доказана вина злоумышленников, то им грозит тюремный срок до пяти лет.

Напомним, украинцев "разводят" на деньги с помощью звезды "Квартала 95" Евгения Кошевого. В Facebook пользователям из Украины предлагают получить огромную сумму денег.

Рекламный пост также содержит видео. На этом видео Евгений Кошевой предлагает взять участие в розыгрыше дорогих подарков. Но на самом деле, видео с Кошевым было записано очень давно. Мошенники решили взять его с официального Instagram-аккаунта комика.

Конечно же Евгений Кошевой никакого дела к мошенникам не имеет и вообще не знает, что его видео незаконно используется в преступных целях.

Мы также писали о том, что автоворы нашли новый способ угона машин. При этом страдают водители дорогих машин, в которых есть бесключевой доступ.

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Львовпреступник