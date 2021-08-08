Украли телефон и через "Приват24" сняли 24 тысячи: как работает схема

Во Львове местные мошенники решили обокрасть местного жителя с помощью мобильного телефона. Дело в том, что когда они завладели смартфоном мужчины, то зашли в "Приват24" и перевели более 24 тысяч гривен на свой счет.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Преступление совершили двое мужчин, возрастом 21 и 25 лет. После того как деньги потерпевшего были на их счете, они сняли "наличку" через банкомат. Если в суде будет доказана вина злоумышленников, то им грозит тюремный срок до пяти лет.