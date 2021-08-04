Автоворы нашли новый способ угона: как работает схема
Ежедневно во всем мире злоумышленники угоняют многие тысячи машин, и в для автоворов самой любимой "добычей" являются авто премиум класса. В последнее время легкодоступными для угонщиков стал транспорт с системой бесключевого доступа.
Об этом передает издание "Твоя машина".
Как преступники "охотятся" за таким авто
Для того чтобы открыть и завести машину, в которой установлена система бесключевого доступа, достаточно просто поднеся к нему брелок. Такая легкость для автовладельцев - счастье для угонщиков, у которых в арсенале имеются специальные ретрансляторы. Такие устройства могут считывать сигнал с ключа и передавать его на портативное устройство, которое сможет разблокировать транспорт.
Одним из самых "популярных мест" для угона таким способом являются парковки у торговых центров и гипермаркетов.
Как работает схема
Часто злоумышленники работают в паре. В первом варианте, один из них шел за водителем и считывал код с ключа, а второй в это время оставался около машины и дожидается информации. Получив код, он сразу садится в авто и быстренько уезжает.
Сейчас схема "модернизировалась", ведь прогресс не стоит на месте. С новыми, более мощными ретрансляторами, автоворам уже нет необходимости приближаться к автовладельцу, чтобы считать код. Теперь злоумышленники могут просто подобраться к ключу, пока водитель находится дома.
Как защититься от таких угонов
Чтобы обезопасить себя, автовладельцам советуют хранить ключи в металлических контейнерах. Подобный материал не позволяет распространяться сигналу, ограничивая область действия до нескольких сантиметров.
Соответственно, автоворы не смогут перехватить код и использовать его для угона.
Видео: преступники угоняют авто с системой бесключевого доступа при помощи мощных ретрансляторов
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