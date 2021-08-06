Украинцев разводят на деньги с помощью звезды "Квартала 95": "сделаю вас счастливее"

Мошенники разводят украинцев на деньги с помощью известных личностей. Недавно "звездой" рекламы аферы стала известная ведущая "плюсов" Алла Мазур , а теперь "услуги" преступников сам о том не зная "продвигает" Евгений Кошевой из "Квартала 95".

В чем суть преступной схемы "разводняка" и как она работает - читайте в нашем материале ниже.

Как выглядит афера

В Facebook пользователям из Украины начали попадаться рекламные посты, в которых каждому желающему предлагается получить огромную сумму денег.

Страница, под названием которой работают мошенники - News global. На нее подписаны всего 19 человек.

К рекламному посту прикреплено видео. Перед украинцами постает Евгений Кошевой, предлагающий взять участие в розыгрыше дорогих подарков.

"Дорогие друзья! Что если я бы сказал вам, что хочу сделать вас немного счастливее? Поверите? А вы поверьте! Потому что сегодня я объявляю конкурс! Участники получат по 50 000, а также множество других призов от спонсоров. Хватит на всех! Для участия переходите по ссылке под видео и следуйте инструкции на сайте!" - говорится в публикации.

Но на самом деле, видео с Кошевым взято с его официального Instagram-аккаунта, а записано оно было еще очень и очень давно. И, конечно же, никакого отношения к свежей афере не имеет.

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При этом под постом - много комментариев от "благодарных украинцев", которые якобы действительно получили свои деньги. Ясное дело, что все они - боты.

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Что происходит, если вы переходите на сайт

Если вы поведетесь на рекламу, то вас перебросит на фишинговый сайт. При чем, мошенники даже не удосужились проверить орфографию в обращении к потенциальным "лохам".

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Это свидетельствует об а) неграмотности аферистов б) о том, что мошенники работают с территории другой страны, например, - России.

Дальше начинается самое интересное. Вам на фейковом сайте предлагают получить всего за 5 минут более 33 тыс. грн (суммы разные) за участие в каком-то опросе.

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В опросе предлагают выбрать ваши любимые марки духов, авто, часов, напитков и тому подобное.

Чтобы забрать свои "кровные" деньги вам нужно будет ввести все данные своей карты (в том числе CVV-код, чего делать категорически не рекомендуется!) в форме. И там же оплатить 123 грн.

"С помощью данного списания происходит подтверждение вашей личности и закрепление внутреннего счета для двух дальнейших переводов", - врут мошенники.

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Все что вы получите от участия в данной викторине - минус 123 грн на вашем счете. И это лишь минимум. Ведь существует огромная вероятность того, что с вашей карты будет в дальнейшем списана еще большая сумма.

Почему? Потому что сайт, через который вам предлагают осуществить перевод средств абсолютно не соответствует нормам платежных сервисов!

В частности, ткнув на линк "Пользовательское соглашение" вас снова отправит на тот же фейковый сайт для оплаты 123 грн.

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Берегите свои деньги и нервы и не участвуйте в сомнительных розыгрышах, которые обещают вам обогатиться за несколько минут!