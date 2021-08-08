Вкрали телефон і через "Приват24" зняли 24 тисячі: як працює схема

У Львові місцеві шахраї вирішили обікрасти місцевого жителя за допомогою мобільного телефону. Річ у тім, що коли вони заволоділи смартфоном чоловіка, то зайшли в "Приват24" і перевели понад 24 тисяч гривень на свій рахунок.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Злочин скоїли двоє чоловіків, віком 21 та 25 років. Після того як гроші потерпілого були на їх рахунку, вони зняли "готівку" через банкомат. Якщо в суді буде доведено вину зловмисників, то їм загрожує тюремний термін до п'яти років.