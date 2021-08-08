Вкрали телефон і через "Приват24" зняли 24 тисячі: як працює схема

У Львові місцеві шахраї вирішили обікрасти місцевого жителя за допомогою мобільного телефону. Річ у тім, що коли вони заволоділи смартфоном чоловіка, то зайшли в "Приват24" і перевели понад 24 тисяч гривень на свій рахунок.
Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
Злочин скоїли двоє чоловіків, віком 21 та 25 років. Після того як гроші потерпілого були на їх рахунку, вони зняли "готівку" через банкомат.
Якщо в суді буде доведено вину зловмисників, то їм загрожує тюремний термін до п'яти років.
Нагадаємо, українців "розводять" на гроші за допомогою зірки "Кварталу 95" Євгена Кошового. У Facebook користувачам з України пропонують отримати величезну суму грошей.
Рекламний пост також містить відео. На цьому відео Євген Кошовий пропонує взяти участь в розіграші дорогих подарунків. Але насправді, відео з Кошовим було записано дуже давно. Шахраї вирішили взяти його з офіційного Instagram-аккаунта коміка.
Звичайно ж Євген Кошовий ніякого діла до шахраїв не має і взагалі не знає, що його відео незаконно використовується в злочинних цілях.
Ми також писали про те, що автозлодії знайшли новий спосіб викрадення машин. При цьому страждають водії дорогих машин, в яких є безключовий доступ.