Украину зальет дождями: синоптики сделали неожиданное предупреждение

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине приготовила неприятный сюрприз

Погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится. Ожидается резкое понижение температуры воздуха и все области накроет кратковременными дождями и ливнями. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в четверг, 19 декабря, ожидается сухая и теплая в большинстве областей страны. На востоке возможна небольшая облачность, но без осадков. Ночью в регионе +2 +5 градусов, днем воздух прогреется до +5 +8 градусов, в Днепре до +9 градусов.

В южных областях без осадков, облачно с прояснениями. Ночью температура будет колебаться от +1 до +4 градусов, днем от +9 до +11 градусов. В Крыму сухо и тепло. Ночью +4 +6 градусов, днем +10 +12 градусов.

На севере страны станет немного прохладнее, однако синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду. Ночью в регионе от +2 до +4 градусов, днем столбики термометров покажут +5 +7 градусов.

В западных областях ожидается сухая и солнечная погода, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +2 +5 градусов, днем прогреется до +9 +12 градусов.

В центральной части страны будет солнечно, возможна небольшая облачность. Температура воздуха немного опустится, ночью +2 +5 градусов, днем от +7 до +9 градусов.

В Киеве 19 декабря будет солнечно и сухо, небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит +4 +6 градусов, днем столбики термометров покажут +6 +8 градусов.

Погода в Украине 19 декабря

По прогнозам синоптиков, такая теплая и солнечная погода сохранится еще на протяжении двух дней. В субботу, 21 декабря, похолодание захватит восточные регионы, там ожидаются ночные морозы до -4 градусов. В воскресенье, 22 декабря, почти всю территорию Украины охватят дожди.

23 декабря, в понедельник, по прогнозу синоптиков, ожидается существенное ухудшение погодных условий. Температура воздуха резко пойдет вниз почти во всех областях страны и ожидаются дожди, от умеренных до сильных, местами возможны ливни.

Погода в Украине 23 декабря