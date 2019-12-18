В Украину идет резкое похолодание и дожди: синоптики назвали дату

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине пока еще радует жителей страны невероятно теплым декабрем

Погода в Украине продолжает дарить жителям страны аномальное тепло в средине декабря. В некоторых регионах температура повысилась до +16 градусов без дождей, тепло до +6 даже в ночное время. Но вскоре ситуация снова изменится, о чем свидетельствуют данные Наталки Диденко и Украинского гидрометцентра.

По прогнозу Диденко, уже 19 декабря, начнет холодать. На Юге и Западе все еще будет достаточно тепло - от +8 до +13, а на остальной территории страны "посвежеет" до +5... +9.

Осадки в День Святого Николая не предвидятся, но будет ветрено, особенно на Востоке, где задует порывистый до сильного северо-восточный ветер.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве, 19 декабря, также снизится температура. Днем от +6 до +7, без осадков.

В пятницу, 20 декабря, похолодает еще на 2-4 градуса, а 21 декабря вновь потеплеет.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Укргидрометцентра согласны с прогнозом Диденко, кроме того, они сообщили, когда в страну придет мокрая и хмурая погода.

Пятница, 20 декабря станет самой холодной на текущей неделе. На Востоке, в Центре и на Севере от +2 до +5, ночью придут заморозки до -2, на Юге и Западе от +5 до +9, в ночное время +2... +4, в Крыму до +11 (ночью +4... +6).

Погода в Украине 19 и 20 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

В субботу, 21 декабря, температура вновь повысится, но рекордного тепла не будет. Кроме того, на юго-востоке и местами в Центре будет моросить дождь.

А вот в воскресенье, 22 декабря, хмурая погода с мелкими дождями накроет уже всю страну.

Погода в Украине 21 и 22 декабря (скрин: meteo.gov.ua)