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Україну заллє дощами: синоптики зробили несподіване попередження

STYLERЖиття    18.12.2019 - 21:23
Україну заллє дощами: синоптики зробили несподіване попередження
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні приготувала неприємний сюрприз

Погода в Україні в найближчі дні істотно зміниться. Очікується різке зниження температури повітря та всі області накриє короткочасними дощами та зливами. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в четвер, 19 грудня, очікується суха і тепла в більшості областей країни. На сході можлива невелика хмарність, але без опадів. Вночі в регіоні +2 +5 градусів, удень повітря прогріється до +5 +8 градусів, у Дніпрі-до +9 градусів.

У південних областях без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі температура коливатиметься від +1 до +4 градусів, вдень від +9 до +11 градусів. У Криму сухо і тепло. Вночі +4 +6 градусів, удень +10 +12 градусів.

На півночі країни стане трохи прохолодніше, однак синоптики прогнозують суху і сонячну погоду. Вночі від +2 до +4 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +5 +7 градусів.

У західних областях очікується суха і сонячна погода, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря становитиме +2 +5 градусів, вдень прогріється до +9 +12 градусів.

В центральній частині країни буде сонячно, можлива невелика хмарність. Температура повітря трохи знизиться, вночі +2 +5 градусів, вдень від +7 до +9 градусів.

У Києві 19 грудня, буде сонячно і сухо, невелика хмарність. Нічна температура повітря складе +4 +6 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +6 +8 градусів.

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За прогнозами синоптиків, така тепла і сонячна погода збережеться ще протягом двох днів. У суботу, 21 грудня, похолодання захопить східні регіони, там очікуються нічні морози до -4 градусів. У неділю, 22 грудня, майже всю територію України охоплять дощі.

23 грудня, в понеділок, за прогнозом синоптиків, очікується істотне погіршення погодних умов. Температура повітря різко піде вниз майже у всіх областях країни і очікуються дощі, від помірних до сильних, місцями можливі зливи.

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