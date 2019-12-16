Морозы до -23: синоптики ошарашили прогнозом на праздники

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине на новогодние и рождественские праздники огорчит жителей страны

Погода в Украине на Новый год и Рождество принесет жителям страны сильные морозы и снегопады. Такие данные предоставляют различные ресурсы. Стоит отметить, что народные синоптики и ранее прогнозировали сильные морозы на праздники, но погодные ресурсы обещали на Новый год плюсовую температуру и небольшие дожди.

Судя по обновленным прогнозам ресурса Gismeteo для Киева и Харькова, морозы нагрянут в страну уже в конце декабря, на Новый год будет до -2... -3 днем и -5... -7 ночью. Кроме того, в конце декабря и начале января будет идти снег. А накануне Рождества придет сильное похолодание, которое продлится несколько дней. 7 января синоптики прогнозируют -18 днем и -23 градуса ночью .

Погода в Киеве на Новый год и Рождество

Скрин gismeteo.ua

Погода в Харькове на Новый год и Рождество

Скрин gismeteo.ua

Немного теплее, но все же с серьезным минусом, будет на Рождество во Львове и в Одессе. Синоптики обещают на Новый год дождь с мокрым снегом и температуру около 0... +4 днем и -1... -4 ночью. На Рождество во Львове возможны морозы до -11 днем и до -19 ночью, а в Одессе -8... -11.

Погода во Львове на Новый год и Рождество

Скрин gismeteo.ua

Погода в Одессе на Новый год и Рождество

Скрин gismeteo.ua

Погодный ресурс Accuweather предварительный прогноз погоды на Рождество не дает, но судя по имеющимся данным, погода после Нового года начнет ухудшаться - в страну придут морозы.

Что касается Нового года, то синоптики обещают небольшой плюс (от 0 до +3) днем и ночью минус (от -1 в Одессе до -7 в Харькове). Ниже прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова и Одессы с 29 декабря до 4 января.

Погода в Киеве на Новый год (скрин: accuweather.com)

Погода в Харькове на Новый год (скрин: accuweather.com)

Погода во Львове на Новый год (скрин: accuweather.com)

Погода в Одессе на Новый год (скрин: accuweather.com)