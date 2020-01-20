В Украину возвращается настоящая зима: какие области окажутся в зоне непогоды

Погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится. Во многих областях 21 января ожидается сильный порывистый ветер, который в ближайшие сутки принесет непогоду.

В среду, 22 января в Украину ворвутся осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Температура воздуха начнет опускаться. Ночью синоптики прогнозируют от -2 до +1 градуса, дневная температура воздуха не превысит +1 +3 градуса. Такая синоптическая ситуация будет наблюдаться в большинстве областей до конца рабочей недели. Ветер будет порывистым, до 12 м/с.

Карта погоды на 22 января

На выходных, 25 и 26 января в Украину снова вернется тепло. Ночные температуры будут ниже нуля, местами даже возможны морозы до -5 -7 градусов, а вот днем во многих областях потеплеет до +4 +8 градусов. Осадки прекратятся в пятницу и восстановится ясная и сухая погода.

Карта погоды на 25 января

Тем временем, во вторник, 21 января, жители Украины смогут насладиться сухой и ясной погодой, которую омрачит только низкая ночная температура воздуха и сильный штормовой ветер.

На востоке страны ночью -1 -3 градуса, днем от 0 до +2 градусов.

На юге ночная температура воздуха будет колебаться от -3 до 0 градусов, днем от +1 до +5 градусов. В Крыму ночью -1 -3 градуса, днем +1 +3 градуса.

В северных областях ночная температура воздуха составит -1 -3 градуса, днем столбики термометров покажут +2 +4 градуса.

На западе страны ночью -1 -4 градуса, днем ожидается от +2 до +5 градусов. В центральной части страны ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов, днем +2 +4 градуса.

В Киеве 21 января будет сухо, но облачно. Ветер сильный, с порывами, до 12-15 м/с. Ночью 0 -2 градуса, днем +1 +3 градуса.

Карта погоды на 21 января