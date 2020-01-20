Теплая зима 2020 грозит украинцам необратимыми последствиями: подробности

Зима 2020 в Украине приведет к тяжелым последствиям (коллаж: РБК-Украина)

Зима в Украине 2020 из-за аномального тепла и отсутствия осадков может быть опасной

Погода зимой 2020 стала не только самой теплой за последние сотни лет, но и самой сухой за предыдущие полвека. Такая ситуация может привести к серьезным гуманитарным проблемам в Украине. Чем грозит аномальная зима - в материале Styler.

Метеорологи отмечают, что весь 2019 год был одним из самых сухих за весь период научных наблюдений за погодой. А последние хорошие осадки были в Украине в первой половине июля прошлого года, говорит агрометеоролог Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, пишет 24 канал.

Так, если теплая зима является несомненным плюсом, то отсутствие осадков может серьезно отразиться на урожае 2020 и следовательно - подорожанию ключевых продуктов питания.

"В Украине условно пятый месяц осени. Осенью посев происходил в сухой грунт, а это неблагоприятные условия. Поэтому удлинение осени благоприятно для дальнейшего состояния посевов. Они немного подросли, укоренились", - отмечает Адаменко.

При этом отсутствие осадков, а следовательно и быстрое подсыхание почвы может привести к выпадению растений. И на фоне зимнего тепла и отсутствия осадков состояние растений ухудшится.

Метеоролог надеется, что ситуацию могут исправить осадки в марте, а еще лучше - в феврале. Кроме того, реки и озера страдают от маловодия.

Метеоролог отметила, что такого явления в Украине давно не было и все процессы, происходящие в климате, извращенные.

Судя же по прогнозам синоптиков до конца января, существенных осадков во втором месяце зимы ждать уже не стоит.