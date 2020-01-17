Синоптики резко изменили прогноз на оставшуюся зиму в Украине

Погода в Украине зимой 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в январе и феврале преподнесет жителям страны сюрпризы

Погода в Украине в оставшиеся зимние месяцы приятно удивит украинцев. Судя по прогнозу некоторых синоптических ресурсов, вторая половина января и первая февраля продолжат тенденцию аномального зимнего тепла в стране. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра, синоптиков Gismeteo и Наталки Диденко.

Так, Укргидрометцентр в прогнозе на пять дней указывает на незначительное похолодание на Крещение - до нуля днем и до -4 ночью. Далее температура повысится на несколько градусов.

Наталка Диденко прогнозирует возвращение циклона со снегом, мокрым снегом дождями к следующим выходным - 24-25 января.

Синоптики Gismeteo в обновленном прогнозе на месяц уже не обещают двузначных морозов до -15 градусов с 1 февраля. Дата похолодания сместилась на 8-10 февраля с максимумом в -12 на Востоке страны.

В целом, по их прогнозу, последняя декада января и первая половина февраля будет богата осадками - преимущественно дождями, поскольку температура в феврале будет далеко не "лютой".

На Западе и Юге возможны в средине последнего месяца зимы даже апрельские значения до +13... +14 градусов, на Северо-Востоке традиционно - прохладней.

Ниже прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)