ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики резко изменили прогноз на оставшуюся зиму в Украине

STYLERЖизнь    17.01.2020 - 20:49
Синоптики резко изменили прогноз на оставшуюся зиму в Украине
Погода в Украине зимой 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в январе и феврале преподнесет жителям страны сюрпризы

Погода в Украине в оставшиеся зимние месяцы приятно удивит украинцев. Судя по прогнозу некоторых синоптических ресурсов, вторая половина января и первая февраля продолжат тенденцию аномального зимнего тепла в стране. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра, синоптиков Gismeteo и Наталки Диденко.

Так, Укргидрометцентр в прогнозе на пять дней указывает на незначительное похолодание на Крещение - до нуля днем и до -4 ночью. Далее температура повысится на несколько градусов.

Наталка Диденко прогнозирует возвращение циклона со снегом, мокрым снегом дождями к следующим выходным - 24-25 января.

Синоптики Gismeteo в обновленном прогнозе на месяц уже не обещают двузначных морозов до -15 градусов с 1 февраля. Дата похолодания сместилась на 8-10 февраля с максимумом в -12 на Востоке страны.

В целом, по их прогнозу, последняя декада января и первая половина февраля будет богата осадками - преимущественно дождями, поскольку температура в феврале будет далеко не "лютой".

На Западе и Юге возможны в средине последнего месяца зимы даже апрельские значения до +13... +14 градусов, на Северо-Востоке традиционно - прохладней.

Ниже прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Синоптики резко изменили прогноз на оставшуюся зиму в УкраинеСиноптики резко изменили прогноз на оставшуюся зиму в УкраинеСиноптики резко изменили прогноз на оставшуюся зиму в УкраинеСиноптики резко изменили прогноз на оставшуюся зиму в Украине

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Малооблачно и до +4: прогноз погоды на выходные Водителей предупреждают о гололедице и заснеженных перевалах
Новости Украины крещениеПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь