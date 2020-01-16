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Снег вернется в Украину: синоптики рассказали, когда наступит настоящая зима

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 13:29
Снег вернется в Украину: синоптики рассказали, когда наступит настоящая зима
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине резко поменяется на Крещение

Погода в Украине в пятницу, 17 января, ожидается солнечная и ясная. В некоторых областях возможен мороз в ночные часы, а днем температура повысится выше 0 градусов. О том, когда в Украину вернется зима рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в Украине не порадует в ближайшие дни настоящей суровой зимой и снегопадами. В ближайшие дни над страной расположится новый антициклон, который принесет с собой сухую и ясную погоду.

"Какие бы метеорологические бури где-то не бушевали, какие бы снега не выпадали и какие бы морозы не трещали, у нас, в Украине, продолжается, уже и не знаю сколько времени, период антициклонов и южных ветров, то есть теплых направлений. Над нами завтра – антициклон Dirk, который снова и снова проводит у нас сухую метеорепетицию, а вот дождь, снега и ветры – это уже зона ответственности циклона Heike, который принесет непогоду в Западную Европу", - написала синоптик.

Снег вернется в Украину: синоптики рассказали, когда наступит настоящая зима

Карта погоды

Она сообщила, что в пятницу в Украине будет сухо и прохладно, небольшой мороз ожидается только ночью.

"Завтра, 17 декабря, осадков в большинстве областей Украины не прогнозируется. Из метеорологических явлений – туманы и, кому повезет, изморозь, одно из самых красивых явлений зимы. Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь 0 -5 градусов мороза, завтра днем ожидается 0-5 градусов тепла. В Киеве пятница будет сухой, ночью 0-2 мороза, днем +2 +4 градуса", - рассказала Диденко.

Также синоптик рассказала, какой будет погода на Крещение и когда в Украине стоит ожидать снегопады.

"Голодная кутья и Крещение, 18-19 января, обозначатся небольшим похолоданием, да и то преимущественно в ночные часы. Первые осадки появятся в конце следующих выходных, с 24 января", - предупредила Наталка Диденко.

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