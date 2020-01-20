В Україну повертається справжня зима: які області опиняться в зоні негоди

Погода в Україні в найближчі дні істотно зміниться. У багатьох областях 21 січня очікується сильний поривчастий вітер, який в найближчу добу принесе негоду.

У середу, 22 січня в Україну увірвуться опади у вигляді мокрого снігу та снігу з дощем. Температура повітря почне опускатися. Вночі синоптики прогнозують від -2 до +1 градуса, денна температура повітря не перевищить +1 +3 градуси. Така синоптична ситуація буде спостерігатися в більшості областей до кінця робочого тижня. Вітер буде поривчастим, до 12 м/с.

Карта погоди на 22 січня

На вихідних, 25 та 26 січня в Україну знову повернеться тепло. Нічні температури будуть нижче нуля, місцями навіть можливі морози до -5 -7 градусів, а от вдень у багатьох областях потеплішає до +4 +8 градусів. Опади припиняться в п'ятницю і відновиться ясна і суха погода.

Карта погоди на 25 січня

Тим часом, у вівторок, 21 лютого, жителі України зможуть насолодитися сухою та ясною погодою, яку затьмарить тільки низька нічна температура повітря і сильний штормовий вітер.

На сході країни вночі -1 -3 градуси, вдень від 0 до +2 градусів.

На півдні нічна температура повітря коливатиметься від -3 до 0 градусів, вдень від +1 до +5 градусів. У Криму вночі -1 -3 градуси, вдень +1 +3 градуси.

У північних областях нічна температура повітря складе -1 -3 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть +2 +4 градуси.

На заході країни вночі -1 -4 градуси, вдень очікується від +2 до +5 градусів. У центральній частині країни нічна температура повітря буде коливатися від -1 до -3 градусів, вдень +2 +4 градуси.

У Києві 21 січня буде сухо, але хмарно. Вітер сильний, з поривами до 12-15 м/с. Вночі 0 -2 градуси, вдень +1 +3 градуси.

Карта погоди на 21 січня