Украину прожарит и зальет: прогноз погоды на все лето

Прогноз погоды на лето (фото: pixabay.com)

Температура воздуха будет нестабильной

Июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине. Периодами температура будет достигать 30 градусов, однако без дождливых дней не обойдется. Об этом сообщил синоптик Леонид Горбань.

Первый месяц лета, по словам эксперта, начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады начнется настоящая жара. Столбики термометров в середине июня перевалят за отметку в 30 градусов.

Однако, помимо солнца и тепла, народный синоптик прогнозирует 4 циклона с дождями. В частности, осадки будут со 2 по 3 июня, с 6 по 8-го, 12, 17-19 и небольшой дождь 26-27 июня.

В июле температура будет такой же жаркой и продолжительной. Начиная с 6-7 числа и до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, однако волноваться не стоит - такая погода продлится недолго.

"Самая сильная жара просчитывается в июле с 22 числа до конца месяца. +35 +37 градусов", – отметил синоптик.

Прогноз погоды на лето (фото: pixabay.com)

Аномальная жара начнет снижаться только в половине последнего месяца лета. В августе температура воздуха начнет спадать до +19 +22 градусов и ниже, ожидаются дожди.

Мы писали, что из-за сильных проливных дождей пострадал Львов. Некоторые улицы города превратились в бурлящие потоки.

К слову, недавно Одесса "утонула" после сильного ливня. Автомобили пробирались по городу практически "вплавь".

Напомним, что в Украине сохранится дождливая погода. В столице Украины 1 июня днем и ночью ожидаются ливни.