Україну прожарить та заллє: прогноз погоди на все літо

Прогноз погоди на літо (фото: pixabay.com)

Температура повітря буде нестабільною

Червень і липень 2019 року будуть аномально жаркими в Україні. Періодами температура сягатиме 30 градусів, однак без дощових днів не обійдеться. Про це повідомив синоптик Леонід Горбань.

Перший місяць літа, за словами експерта, почнеться з похолодання і коротких дощів, а вже з другої декади почнеться справжня спека. Стовпчики термометрів у середині червня перевищать позначку у 30 градусів.

Однак, крім сонця і тепла, народний синоптик прогнозує 4 циклони з дощами. Зокрема, опади будуть з 2 по 3 червня, з 6 по 8-го, 12, 17-19 і невеликий дощ 26-27 червня.

В липні температура буде такою ж спекотною і тривалою. Починаючи з 6-7-го числа і до 9-10 серпня. За цей місяць її на два-три дні буде переривати несильне похолодання з грозами, проте хвилюватися не варто - така погода триватиме недовго.

"Найсильніша спека прораховується в липні з 22 числа до кінця місяця. +35 +37 градусів", – зазначив синоптик.

Прогноз погоди на літо (фото: pixabay.com)

Аномальна спека почне спадати лише в половині останнього місяця літа. У серпні температура повітря почне знижуватися до +19 +22 градусів і нижче, очікуються дощі.

Ми писали, що через сильні проливні дощі постраждав Львів. Деякі вулиці міста перетворилися на вируючі потоки.

До речі, нещодавно Одесса "потонула" після сильної зливи. Автомобілі пробиралися по місту практично "вплав".

Нагадаємо, що в Україні збережеться дощова погода. У столиці України 1 червня вдень і вночі очікуються зливи.