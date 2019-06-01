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В Украине сохранится дождливая погода

Новости » Общество    01.06.2019 - 10:00
В Украине сохранится дождливая погода
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня дожди, днем до +27

Погода в Украине 1 июня 2019 сохранится дождливой, сухо только местами на востоке, юге и западе, температура воздуха днем достигнет +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины дожди пройдут только в Харьковской области, температура днем от +30 до +32, ночью от +17 до +20. В центре дожди пройдут во всех областях, днем от +25 до +32, ночью от +15 до +19. На юге осадки ожидаются в Одесской и Николаевской областях, температура воздуха днем от +29 до +33, ночью от +17 до +20. В Крыму без осадков, днем от +30 до +32, ночью от +17 до +19.

На западе Украины без осадков в Ровенской, Волынской и Львовской областях, днем от +22 до +27, ночью от +10 до +16. В северных областях тоже прогнозируются дожди, днем от +24 до +27, ночью от +15 до +18.

В Украине сохранится дождливая погода

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 1 июня днем и ночью ожидаются дожди, дневная температура воздуха составит от +25 до +27, ночью от +16 до +18. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Украине сохранится дождливая погода

Фото: погода в Киеве и области

В Украине ожидаются грозы и шквалы
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