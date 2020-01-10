В Україну прийдуть погодні аномалії: синоптики забили тривогу

Погода в Україні (колаж РБК-Україна)

Синоптики попередили про повернення аномально теплої погоди в Україну

Погода в Україні в найближчі дні буде аномально теплою. Синоптики прогнозують підвищення рівня тепла в південних регіонах до +9 градусів. При цьому в інших областях в середньому +3... +5 градусів. Морози очікуються тільки в нічний час і тільки в деяких областях. Такий прогноз опублікували синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється, 10 січня в Україні в залежності від регіону температура може сильно відрізнятися. Наприклад, на сході буде найхолодніше - від -1 до +2. У центральних областях буде тепліше лише на градус. При цьому в західних регіонах очікується потепління до +3... +7 градусів. Схожа синоптична ситуація буде спостерігатися і в південних областях, де градусники покажуть +2... +6 градусів. Протягом дня очікуються незначні опади в західних, північних і центральних областях.

11 січня, в суботу, синоптики прогнозують рекордне потепління до +9 градусів (Кримський півострів). Рівень тепла по Україні стане однаковим практично скрізь – термометри будуть триматися біля показників +3... +5 градусів. Прохолодніше буде тільки на Сході України – 0... +2 градуси. При цьому опади очікуються у великих кількостях. Синоптики прогнозують випадання снігу з дощем скрізь, окрім південних і Закарпатської областей.

12 січня очікується така ж температурна ситуація, як і 11 січня, але погода буде відчуватися більш тепло. У неділю небо над Україною буде ясним, погода сонячна, але будуть очікуватися пориви вітру швидкістю до 7-12 м/с. Заморозків в нічний час в цей день практично не очікується.

13 січня рівень тепла підніметься ще на 1-2 градуси по всій Україні. Небо залишиться таким же ясним, але в нічний час знову з'являться заморозки до -1 градуса. На сході країни очікуються незначні опади протягом дня.

Погода в Україні з 10 по 13 січня 2020 (скріншоти: meteo.gov.ua)

Варто відзначити, що синоптики б'ють тривогу щодо аномально теплої зими в Україні. Раніше повідомлялося, що грудень 2019 став найтеплішим з 1937 року. Крім того, в минулому місяці була зафіксована рекордна середньодобова температура в Києві – 18 грудня стовпчики термометрів показали +15,2 градуси. Метеорологи вважають, що така кліматична ситуація може мати масу негативних наслідків для України в цілому.

Нагадаємо, що раніше синоптики кардинально змінили прогноз погоди на зиму в Україні.