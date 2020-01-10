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На дорогах Украины гололедица, из-за тумана ограничена видимость

Новости » Общество     10.01.2020 - 09:09
На дорогах Украины гололедица, из-за тумана ограничена видимость
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине сегодня будет дождливой

Погода в Украине 10 января будет дождливой, на дорогах местами гололедица, а из-за тумана ограничена видимость. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что по состоянию на утро небольшой снег наблюдается в восточных областях, на западе страны - небольшой дождь, в центральных и северных областях - туман. Средняя температура воздуха колеблется от -3 на востоке до + 4 на западе.

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Одесской, Днепропетровской, Луганской и Херсонской областях местами гололедица. На перевальных участках дорог без осадков", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что дороги государственного значения обрабатывают противогололедными материалами. Проезд на всех участках обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.

По данным Гидрометцентра, сегодня в Украине, кроме юга и востока, ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​от 0 до -5, на западе и крайнем юге до +8.

Утром в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м. В Киевской области ночью 10 января туман, видимость 200-500 м.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине 10 января будет влажной, туман накроет северные, центральные и южные регионы.

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