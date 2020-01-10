ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Потепление и дожди: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     10.01.2020 - 08:00
Потепление и дожди: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На западе потеплеет, днем +5+7

Сегодня погода в Украине будет дождливой и облачной, температура воздуха поднимется до +7. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе потеплеет, днем +5+7, а ночью -1+1, но дожди, кроме Закарпатской области. На севере страны дожди, днем -1+3, а ночью -1+1.

Потепление и дожди: прогноз погоды на сегодня

В центральных областях тоже дожди. Днем +3+1, а ночью -1+1. На востоке страны облачно, без осадков, днем 0+2, а ночью -1+3.

На юге страны облачно, днем +2+5, а ночью 0-2.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дожди. Днем +3-1, а ночью -1+1.

Потепление и дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, спасатели сообщали, что погода в Украине 10 января будет влажной, туман накроет северные, центральные и южные регионы.

По данным Гидрометцентра, ночью и утром 10 января в северных, центральных и южных областях ожидается туман. При этом водителей предупреждают о том, что видимость на дорогах составит 200-500 метров.

Туман и слабая видимость на дорогах: прогноз на 10 января Похолодание, дожди и снег: прогноз погоды на сегодня
Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь