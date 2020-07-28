ru
ua

В Украину придет аномальная жара: как можно и нельзя защищаться от перепадов погоды

Автор: Светлана Мащенко

Врач рассказала, какие средства не помогают защитить вас от сильной жары

В Украину вернется сильная жара, особенно высокие температуры за +35 и выше будут на Юге, Востоке, большей части Центра. Немного ниже, но тоже жарко будет на Севере и Западе.

Пик аномальной жары ожидается 29-30 июля, затем температура начнет спадать и на смену высоким градусам придут дожди и прохлада в +21+23 градуса.

Семейный врач Вита Олещенко рассказала, как защитить себя от такого резкого перепада, и чего делать при жаре нельзя. Об этом говорится в сюжете Украина 24.

Что нужно и можно делать при аномально жаркой погоде:

  • по возможности не находиться на улице с 12 до 16 часов,
  • одеваться нужно в светлые тона, а ткань выбирать натуральную,
  • пользоваться солнцезащитным кремом (особенно людям со светлой кожей),
  • если любите поспать до обеда, смените график, так как пробуждение в раскаленной квартире - плохо для здоровья,
  • находясь на улице, старайтесь держаться в тени.

Врач говорит, что если у вас есть выбор дойти на работу пешком или проехаться в общественном транспорте, то оба варианта равносильны по тепловой нагрузке на организм.

А вот с помощью холодной пищи защитить от жары себя нельзя.

"Когда мы употребляем холодную еду, нашему организму нужно очень много энергии, чтобы ее нагреть. И вместо того, чтобы управлять процессами терморегуляции, наш организм тратит силы на нагревание мороженого и коктейлей", - рассказала врач.

Самые читаемые новости

Вместо холодных продуктов и напитков специалист советует пить простую воду температурой +18+20 градусов.

Что касается охлаждения в водоемах, Вита Онищенко не советует просиживать долго в воде, так как можно переохладиться. А при выходе из воды в жаркий воздух можно получить тепловой удар.

Ранее мы писали, что нестабильная летняя погода привела к тому, что Кирилловку затопило дождем, а вскоре еще один курорт на Азовском море ушел под воду.

Также затопило мощным ливнем Закарпатье. Повалены деревья и повреждены мосты.

Прогноз погоды
► На Донбассе погиб 19-летний морпех: отец юного героя снова едет на фронт (фото) ► Впервые в истории Украины орден "За мужество" получил 17-летний парень: потерял часть руки, но спас 5 детей
Читать все новости