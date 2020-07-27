После адской жары придет дождливый холод: синоптики обновили прогноз на конец июля

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине скоро покатает украинцев на "синоптических качелях"

Погода в Украине вскоре станет жаркой, а на Юге и Востоке будет пекло до +34 градусов. Но такой скачок на термометре продлится недолго - с приходом атмосферного фронта заморосит дождь, а температура снизится до +23 даже в знойных юго-восточных регионах.

Так, согласно прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, жарче станет уже во вторник, 28 июля. Особенно повышение "градуса" почувствуют жители прохладных до этого северных и западных областей, где завтра будет +27+31. В остальных областях +29+33.

Дожди завтра ожидаются на Юге, а также в Донецкой области. Меньше вероятность осадков в Одесской области.

В Киеве завтра жарко и без осадков. Днем +29+31 градусов, да и ближайшая ночь будет теплой (+18+20).

Погода в Украине 28 июля (фото: meteo.gov.ua)

29 июля на Запад (плюс Житомирская область) придет новый атмосферный фронт с дождями, грозами и шквалами. Но на температуру в дождливом регионе это существенно не повлияет. А вот остальные области будут в зоне сильной жары от +30 до +34 градусов.

В четверг, 30 июля, на Севере температура снизится, тут будет +25+28, как и на Западе. В остальных областях все те же +30+34. Осадки в этот день пройдут по линии Ужгород - Сумы.

Погода в Украине 29 и 30 июля (фото: meteo.gov.ua)

Пятница, 31 июля, принесет серьезное понижение в северные и западные области (+21+24). В Центре +25+27, на Юге и Востоке +26+31 градусов. Грозовые осадки в последний день июля вероятны на значительной части страны (кроме Севера и Запада).

1 августа погода напомнит градусами и хмурым небом с мелким дождем, что до осени остался лишь месяц. Сухо будет разве что на Юге. Температура в этот день +21+25, только в южных областях +26+28 градусов.

Погода в Украине 31 июля и 1 августа (фото: meteo.gov.ua)

Впрочем, судя по прогнозу синоптиков Gismeteo, "дуновение осени" будет недолгим, и значения на градуснике со 2 августа вновь пойдут вверх.

Ниже прогноз погоды на 10 дней для Киева, Львова, Запорожья и Харькова.

Погода в Украине на 10 дней (фото: gismeteo.ua)

Синоптик Наталка Диденко также прогнозирует пик жары на среду, 29 июля. Но уже в четвергу - пятнице придет дождливый атмосферный фронт.

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