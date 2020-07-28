Закарпатье затопило мощным ливнем: повалены деревья, повреждены мосты

Закарпатье затопило дождем (фото: РБК-Украина)

За несколько минут Ужгород оказался в воде

На Закарпатье сильный ливень затопил регион. За считанные минуты улицы Ужгорода превратились в реки. В результате сильных осадков подтоплены улицы, дворы и мосты, поваленные деревья и оборваны линии электропередач.

Как сообщает ГСЧС в Закарпатской области, на Закарпатье один мост напрочь разрушило, три переправы повреждены. Усложнен проезд до полусотни домов. Частично повреждены берегоукрепления и грунтовые дороги.

Сообщается, что на одном из перекрестков Ужгорода утонул автомобиль.

В селе Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу. В результате подтоплены три домохозяйства. В селе Ростока наблюдается разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра затруднено подъезд автомобилей к 10 домохозяйствам.

В связи с изливом воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги.

Закарпатье снова затопило (фото: zk.dsns.gov.ua)

Как мы ранее писали, на популярном украинском курорте Кирилловка, который находится в Запорожской области, 26 июля прошел сильнейший ливень.