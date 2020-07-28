В Україну прийде аномальна спека: як можна і не можна захищатися від перепадів погоди

Лікар розповіла, які засоби не допомагають захистити вас від сильної спеки
В Україну повернеться сильна спека, особливо високі температури +35 і вище будуть на Півдні, Сході, у більшій частині Центру. Трохи нижче, але теж жарко буде на Півночі та Заході.
Пік аномальної спеки очікується 29-30 липня, потім температура почне спадати і на зміну високим градусам прийдуть дощі і прохолода в +21+23 градуси.
Сімейний лікар Віта Олещенко розповіла, як захистити себе від такого різкого перепаду, і чого робити при спеці не можна. Про це йдеться в сюжеті Україна 24.
Що треба і можна робити при аномально спекотній погоді:
Лікар каже, що якщо у вас є вибір дійти на роботу пішки або проїхатися в громадському транспорті, то обидва варіанти рівнозначні за тепловим навантаженням на організм.
А от за допомогою холодної їжі захистити від спеки себе не можна.
"Коли ми вживаємо холодну їжу, нашому організму потрібно дуже багато енергії, щоб нагріти її. І замість того, щоб керувати процесами терморегуляції, наш організм витрачає сили на нагрівання морозива та коктейлів", - розповіла лікар.
Замість холодних продуктів і напоїв фахівець радить пити просту воду температурою +18+20 градусів.
Що стосується охолодження у водоймах, Віта Онищенко не радить просиджувати довго у воді, через те, що можна переохолодитися. А при виході з води у спекотне повітря можна отримати тепловий удар.
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