В Україну прийде аномальна спека: як можна і не можна захищатися від перепадів погоди

Україну накриє сильна спека (колаж: РБК-Україна)

Лікар розповіла, які засоби не допомагають захистити вас від сильної спеки

В Україну повернеться сильна спека, особливо високі температури +35 і вище будуть на Півдні, Сході, у більшій частині Центру. Трохи нижче, але теж жарко буде на Півночі та Заході.

Пік аномальної спеки очікується 29-30 липня, потім температура почне спадати і на зміну високим градусам прийдуть дощі і прохолода в +21+23 градуси.

Сімейний лікар Віта Олещенко розповіла, як захистити себе від такого різкого перепаду, і чого робити при спеці не можна. Про це йдеться в сюжеті Україна 24.

Що треба і можна робити при аномально спекотній погоді:

по можливості не знаходитися на вулиці з 12 до 16 годин,

одягатися потрібно у світлі тони, а тканину вибирати натуральну,

користуватися сонцезахисним кремом (особливо людям зі світлою шкірою),

якщо любите поспати до обіду, змініть графік, бо пробудження в розжареній квартирі - погано для здоров'я,

перебуваючи на вулиці, намагайтеся триматися в тіні.

Лікар каже, що якщо у вас є вибір дійти на роботу пішки або проїхатися в громадському транспорті, то обидва варіанти рівнозначні за тепловим навантаженням на організм.

А от за допомогою холодної їжі захистити від спеки себе не можна.

"Коли ми вживаємо холодну їжу, нашому організму потрібно дуже багато енергії, щоб нагріти її. І замість того, щоб керувати процесами терморегуляції, наш організм витрачає сили на нагрівання морозива та коктейлів", - розповіла лікар.

Замість холодних продуктів і напоїв фахівець радить пити просту воду температурою +18+20 градусів.

Що стосується охолодження у водоймах, Віта Онищенко не радить просиджувати довго у воді, через те, що можна переохолодитися. А при виході з води у спекотне повітря можна отримати тепловий удар.

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