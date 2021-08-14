В Украину прибыл новый электропоезд Stadler для испытаний: характеристики и первые фото
В Украину прибыл для испытаний электропоезд производства швейцарской компании Stadler ("Штадлер"), модель ЭПМ (электропоезд для межрегиональных перевозок) Flirt на пять вагонов. Тестировать работу иностранной электрички будут в Киевской области.
Об этом 14 августа передал Олег Васильев в своем Facebook.
Также он опубликовал фото новинки, на которой уже красуется логотип "Укрзализныци".
Максимальная скорость, которую может развить электропоезд ЭПМ Stadler Flirt, составляет 160 км/ч. Поезд имеет вместимость 262 человек. Вагоны делятся на 1 и 2 классы.
"Ждем официальную презентацию поезда", - пишет Васильев.
Электропоезд Stadler Flirt прибыл в Украину на испытания (фото: facebook.com/ol.vasilyev)
Технические характеристики электропоезда Stadler Flirt
Как говорится на сайте компании, производство таких электропоездов было завершено в январе этого года, и первые пятивагонные электрички были сделаны для Беларуси.
- Длина составов составляет 92 960 мм;
- ширина кузова - 3 480 мм.
- В зоне 1 класса (повышенной комфортности) расположено 16 мест. Здесь предусмотрены комфортабельные кресла со спинкой, регулируемой по углу наклона, индивидуальные подлокотники. Эта зона отделена стеклянной перегородкой с электрическим приводом. Предусмотрены места для размещения крупногабаритного багажа, гардероб для верхней одежды.
- В салонах 2 класса установлены мягкие сидения с подлокотниками по системе "3+2".
- Каждое окно в поездах Flirt оснащено солнцезащитными рулонными шторами.
- В поезде - 3 туалетных комплекса, один из которых предусмотрен для лиц с ограниченными физическими возможностями.
- В одном из салонов электропоезда предусмотрены зоны для перевозки детских колясок, крупногабаритного багажа или перевозки трех велосипедов.
- Поезда оборудованы кондиционерами с интегрированным внутри бактерицидным модулем обработки рециркулируемого воздуха.
- В поездах есть Wi-Fi и система усиления сигнала GSM.
Напомним, в июле швейцарская компания Stadler выбрала место для развертывания завода по производству электропоездов в Украине.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця изменила внешний вид вагонов накануне празднования 30-летия Независимости Украины.
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