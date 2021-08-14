До України прибув новий електропоїзд Stadler для випробувань: характеристики і перші фото
До України прибув для випробувань електропоїзд виробництва швейцарської компанії Stadler ("Штадлер"), модель ЕПМ (електропотяг для міжрегіональних перевезень) Flirt на п'ять вагонів. Тестувати роботу іноземної електрички будуть у Київській області.
Про це 14 серпня передав Олег Васильєв у своєму Facebook.
Також він опублікував фото новинки, на якій вже красується логотип "Укрзалізниці".
Максимальна швидкість, яку може розвинути електропоїзд ЕПМ Stadler Flirt, становить 160 км/год. Поїзд має місткість 262 людей. Вагони діляться на 1 і 2 класи.
"Чекаємо на офіційну презентацію поїзда", - пише Васильєв.
Електропоїзд Stadler Flirt прибув до України на випробування (фото: facebook.com/ol.vasilyev)
Технічні характеристики електропоїзда Stadler Flirt
Як йдеться на сайті компанії, виробництво таких електропоїздів було завершено в січні цього року, і перші п'ятивагонні електрички були зроблені для Білорусі.
- Довжина складів становить 92 960 мм;
- ширина кузова - 3 480 мм.
- У зоні 1 класу (підвищеної комфортності) розташовано 16 місць. Тут передбачені комфортабельні крісла зі спинкою, регульованою по куту нахилу, індивідуальні підлокітники. Ця зона відокремлена скляною перегородкою з електричним приводом. Передбачені місця для розміщення великогабаритного багажу, гардероб для верхнього одягу.
- У салонах 2 класу встановлені м'які сидіння з підлокітниками по системі "3+2".
- Кожне вікно в поїздах Flirt оснащено сонцезахисними рулонними шторами.
- У поїзді - 3 туалетні комплекси, один з яких передбачений для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
- В одному з салонів електропоїзда передбачені зони для перевезення дитячих колясок, великогабаритного багажу або перевезення трьох велосипедів.
- Потяги обладнані кондиціонерами з інтегрованим всередині бактерицидним модулем обробки рециркульованого повітря.
- У поїздах є Wi-Fi та система посилення сигналу GSM.
Нагадаємо, в липні швейцарська компанія Stadler вибрала місце для розгортання заводу з виробництва електропоїздів в Україні.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця змінила зовнішній вигляд вагонів напередодні святкування 30-річчя Незалежності України.
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